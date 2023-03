NEODGOVORNO: MILOŠ JOVANOVIĆ: Ako neće milom, izdejstvovaćemo mi te izbore! GLIŠIĆ: Prolivao bi KRV LJUDI ZBOG FOTELJE

Predstavnici opozicione desnice već danima, i to u jednom od najvažnijih trenutaka za Srbiju, kada treba da se reši pitanje Kosova i Metohije, pozivaju građane na proteste i nasilno rušenje vlasti. Lider Novog DSS Miloš Jovanović izjavio je da će "naterati Vučića da ide na izbore, a ako on neće milom, onda će oni to izdejstvovati", maletene silom.

foto: Nenad Kostić, Ana Paunković

Da podsetimo, predstavnici ovog dela opozicije su za 17. mart na godišnjicu pogroma Srba na KiM, a uoči sastanka predsednika Aleksandra Vučića na najvišem nivou u Ohridu 18. marta, pozvali građane na "veliki protest upozorenja".

Predsednik Novog DSS Miloš Jovanović kazao je tim povodom da opozicija traži da Vučić podnese ostavku i da se raspišu vanredni izbori na svim nivoima.

- I vrlo brzo ćemo, već nakon ovog puta njegovog u subotu, od nedelje, ponedljka, utorka nastaviti sa akcijama kojima ćemo, ako on neće milom, izdejstvovati mi te izbore, jer ne postoji nijedno drugo racionalno rešenje. Iz sala ćemo vrlo brzo na ulice. Idemo ka tome odlučno, osmišljeno, etapno, ali idemo. Očekujemo vas 17. marta u Beogradu, da uputimo poruku Vučiću pred odlazak u Makedoniju - izjavio je Jovanović.

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić kazao je za Kurir da Jovanović svakom novom izjavom sve više pokazuje svoje pravo lice.

foto: Zorana Jevtić

- A to je lice nasilnika i osobe koja bi prolivala krv svojih sugrađana da bi se dokopala fotelje. Da li je od previše druženja sa Boškom Obradovićem ta osobina prešla na njega ili je od ranije urođena, pitanje je Miloša Francuza. U Srbiji se na vlast dolazi izborima, tako je bilo i biće, a malim diktatorima će građani prvom prilikom pokazati gde im je mesto - izričit je bio Glišić.

Član predsedništva SNS Milenko Jovanov kaže za Kurir da je ovo nastavak neodgovornog ponašanja "ljudi koji sebe nazivaju rodoljubima, a kojima je samo važno da se dokopaju fotelja, pa makar podrivali celu Srbiju iznutra".

- Najpre je u Narodnoj Skupštini ceo svet gledao one incidente gde su nam zemlju i Parlement predstavili kao krčmu i poslali jednu jako ružnu sliku u svet, čime su naneli veliku štetu Srbiji, umesto da pokažemo aposlutno jedinstvo. Nakon toga, pozivali su na proteste, zahavljujući čemu su pojedinci shvatili da treba da krenu na predsednika Vučića sa karabinom kako bi ga skinuli sa vlasti! Ovo je sledeća etapa, ponovo pozivaju na nasilje, na nasilno rušenje vlasti - kazao je Jovanov i dodao:

foto: Kurir

- Sada ja pozivam građane da razmisle da li su ulični sukobi ono što nam treba u ovom trenutku, dok vladaju tenzije u celom svetu, dok je u Ukrajini rat i dok je Srbija pod neverovatnim pritiskom. Jel treba međusobno da se poubijamo kako oni traže ili treba da čuvamo mir i stabilnost i da nađemo način da se sačuvamo kao narod, kao što to radi predsednik Vučić? U trenutku kada se na Srbiju vrše neverovatni pritisci, a Vučić se sam bori na uskom političkom prostoru, Jovanović podriva ovakvim izjavama ne samo predsednika, već i celu državu Srbiju i gura nas između čekića i nakovanja. Spremni su na sve, pa da idu na ulice da se dočepaju vlasti, ali svako ko sanja takve snove će se probuditi u drugačijoj realnosti - kaže Jovanov za Kurir.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)