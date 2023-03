"ON NEĆE IZVRŠITI POLITIČKO SAMOUBISTVO" Zavišić: Potpuno sam siguran da nikad neće formirati ZSO! Pre će OTIĆI SA VLASTI

Akcenat na potpunoj primeni do sada potpisanih sporazuma je najvažniji detalj u razgovoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalnog izaslanika SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara.

Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer izjavio da se o sporazumu formiranja ZSO više neće diskutovati jer je to potvrđen stav SAD-a jer se podrazumeva da će se dogovori ispoštovati.

Nemanja Zavišić, iz Centra za drutšvenu stabilnost i Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje dali su mišljenje o ovim dešavanjima.

Imali smo, započinje Deđanski, već deset godina istu situaciju.

- Kurti se ne da, a ako Eskobar kaže nešto, to bi trebalo da bude tako i da se poštuje - rekao je.

Zavišić ističe da se ništa epohalno neće desiti na predstojećim pregovorima na Ohridu.

- Dobro je da se pregovara. Ne očekujem potpisivanje pregovora. Crvena linija Srbije je jasna i nećemo se saglasiti sa nezavisnim Kosovom. Treba imati u vidu da je Kurti došao na vlast tako što je obećao da će suspendovati sve prethodne pregovore sa Beogradom. On je celu karijeru sagradio na rušenju Briselskog sporazima i pregovora i to je političko samoubistvo. Potpuno sam siguran da on nikad neće formirati ZSO, i pre će otići sa vlasti nego da to uradi. Ne znamo o kakvih se 15 modela radi kada je već sve jasno definisano. Ostalo je da se donese statut. Nulta tačka je formiranje ZSO i implementacija onog što je do sada dogovoreno - istakao je Zavišić.

Nigde na svetu, naglašava Deđanski, ne postoje napadi poput ovih na Kosovu i Metohiji.

- Ne želim da nabrajam šta su sve radili kosvski Albanci nad Srbima i nad svime srpskim, ali želim da verujem, mada nikad nemamo razloga za optimizam, da je ono što je spomenuo Lajčak, dokaz da će zaštiti "manjine". I da na neki način odobrovolji Prištinu i Kurtija da formira Zajednicu sprskih opština onako kako je to potpisano. Ovo bi možda, retorički, bilo ublažavanje, prištinskoj strani. Jer, oni pokušavaju da provuku priču o Republici Srpskoj, to ističu kao problem i povezanost ZSO sa Beogradom - rekao je.

