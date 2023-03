ANALITIČARI O DOMETIMA PREGOVORA: Srbija osvarila strateške ciljeve!

Srbija je u razgovorima u Ohridu ostvarila strateške ciljeve, kaže diplomata Zoran Milivojević, komentarišući poslednji sastanak Beograda i Prištine koji je održan u subotu.

Navodi da je to bio početak pravih razgovora o pravno obavezujućem sporazumu, ističući da nije bilo reči o statusu, dok je ZSO dobila prioritet.

Na evropskom putu

- Pre svega, proces evrointegracija Srbije dobio je određenu dinamiku i ušli smo u onu fazu razgovora o obavezama iz poglavlja 35 - normalizacija odnosa, što nam omogućuje da proces i pristupni pregovori dobiju dinamiku i da nema posledica po odnose Srbije sa EU, kao ni mesta za sva pitanja koja bi mogla da budu problem za Srbiju. Takođe, nije bilo reči o statusnim pitanjima, nema nikakve promene međunarodnog pravnog položaja Srbije, uključujući Srbiju s Kosovom, niti obaveza Srbije koje dovode u pitanje ustavni položaj Srbije i status Kosova, koji je definisan i Rezolucijom 1244. Na kraju, još jedna bitna stvar je da je ZSO dobila prioritet, i to na onoj osnovi koja se poklapa sa srpskim interesima, na prethodno zaključenim sporazumima - navodi Milivojević za Kurir.

foto: Kurir TV

Dodaje da će ovaj okvir u narednom periodu biti prvi kriterijum za nastavak razgovora i pregovora, da je Srbija relaksirala svoju političku poziciju i ostala na evropskom putu, te ušla u suštinski dijalog normalizacije odnosa uz jasne crvene linije.

Preduslov kompromisa

Novinar Boško Jakšić kaže da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora delovao, kako kaže, prilično zadovoljno, što je, ukazuje, i sam rekao ocenom da smo dobili više nego što smo očekivali.

foto: Zorana Jevtić

- Očigledno da se to svodi, pre svega, na ZSO, s obzirom na to da je dogovor da se odmah krene na implementaciju ZSO. Tako da je dobio ono što je njemu bilo najvažnije, a šta je dobitak za Kurtija, to je njegova stvar. Ali je jasno da ovi pregovori moraju da idu tim tokom, da svako može da se pohvali nekim dobitkom, to je preduslov kompromisa - konstatovao je Jakšić.

I. Ž./