"ŽENE NAS ZAOBILAZE KAO DA SMO ZARAZNE, A NISU NI SVESNE DA MOŽDA ONE IMAJU OPAKU BOLEST" Redovan pregled za nas znači ŽIVOT

Srbija Nacionalni dan borbe protiv raka dojke dočekuje sa poražavajućim podacima.

Naša zemlja je prva u Evropi po broju umrlih žena od raka dojke. Jedna od problema je i taj što se žene kasno javljaju na preglede, a šta je ključno za lečenje ove bolesti proveravao je reporter Kurir TV Svetozar Čubrilo u razgovoru sa sagovornicom.

- Redovni preventivni pregledi su najefikasnija borba. Žene od 20 do 40 godina bi trebalo da, pored redovnih pregleda, idu i na kontrolu jednom godišnje. Takođe, da vrše samopregled dojke jednom mesečno, odnosno da prate ima li nekih vidljivih promena na dojci, neki čvorić, bol. Nije svaka promena maligna, ali mora da se proveri. Za one starije od 40 godina zlatni standard je mamografija. On se radi jednom u dve godine jer se tako može otkriti bolest pre nego što postane vidljiva - kaže Domina Spasić iz udruženja "Budimo zajedno".

Sagovornica Kurir TV kaže da su pregledi postali njena svakodnevica.

- Svi u udruženju smo prošli proces lečenja i imamo ovu dijagnozu. Ti pregledi su sada doživotni, u dinamici koju preporuči lekar i od težine bolesti. Znamo da nam redovni pregledi znače život.

Kaže da ju je veoma porazila činjenica da većina žena ignoriše ovu opaku bolest.

- Simptomi su različiti, neko ima bolove, neko ima čvorić, nekom se uvuče bradavica, neko iscedak. Sve su to simptomi da se hitno ode na proveru kod lekara. Nikako se ne sme zanemarivati. Mi smo juče imale događaj u kom smo pozivale žene da se pregledaju. Strašno je koliko žena nas je zaobišlo, ne žele da priđu, a možda neka već ima bolest, a da toga nije ni svesna. Mi nismo zarazne, niti možemo da prizovemo bolest, ali možemo da pomognemo savetima - istakla je Domina Spasić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs