POSLE RAKA DOJKE DOŽIVELA PROSVETLJENJE, a njenu poruku treba da čuje SVAKO! "Ljudi su u zabludi, a najviše greše U JEDNOJ STVARI"

Folk pevačici koju mnogi smatraju kraljicom narodnih veselja ustanovljen je 2013. rak dojke. Reč je o čuvenoj Ćani Mitrović. O tome kako se borila sa smrtonosnim neprijateljem Ćana je govorila u emisiji Puls Srbije gostujući kod Ivana Gajića.

Pevačica je pobedila opaku bolest jer se kako kaže na vreme javila lekaru.

- Imala sam sreću da sam na vreme to uočila. To je bilo 2013. Evo sad će deset godina. Neka sila odozdo me sačuvala - rekla je Ćana i dodala da ju je bolest iz korena promenila jer je na stvari počela da gleda sasvim drugačije:

- Ja od 2013. mnogo toga drugačije postavila. Shvatila sam nekako da sve može, a ništa ne mora. Često govore ljudi mora ovo, mora ono. Ljudi, ako ste zdravi ništa ne morate. Ako Bog da uradićete ono što želite. Ja imam jednu izreku koju često koristim, a to je: "Biće onako kako treba da bude!" Ne možemo mi tu puno da menjamo. Iako mi mislimo da mi nešto sad hoćemo, možemo, ne. Ima neko tamo gore ko režira.

Ćana je rekla da je za ovu godinu publici spremila mnoga iznenađenja, a da joj je raspored popunje čak do polovine novembra:

- Čak se i za nastup za 2024. pregovara - kaže pevačica.

