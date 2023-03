"KOŠTUNICA I TADIĆ BILI "SPAVAČI" U VREME MILOŠEVIĆA!" Vuletić šokirao izjavama: On najviše koristi ruskoj politici ZBOG OVOGA

Predsednik Građanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić gostovao je u emisiji Crveni karton kod voditelja Svetislave Basare gde se dotakao nekih važnih političkih tema.

Naime, Basara je tokom razgovora konstantnovao da mu se činilo da je Vojislav Koštunica bio jedini spavač u vreme Slobodana Miloševića, međutim da je to bio i Boris Tadić, koji kao da je jedva čekao da nastavi tu politiku. Vuletić se složio sa ovom izjavom Basare i istakao:

- Posmatrajući ga poslednjih mesec dana, neverovatno je na kako vatren način on želi da Srbija odbije ovaj plan. Kako ga niko nije pitao šta je alternativa. Par puta je rekao besmislena politika Miloševića i Šešelja nas je dovela do rata s NATO paktom. pa dogovorite se predsedniče da li je ta politika dobila ili izgubila rat. Vi tu borbu sad vodite virtuelno uz preambulu Ustava koji je doneo 2006. s Koštunicom, uz pomoć Šešelja, Vučića i Dačića. Samo tu postoji tekovina Miloševića i Šešelja koju on brani. Svi znaju šta se desilo 1999. da je Srbija najurena nakon tog rata. Postoji klip gde britanski oficir razgovara s dvojicom naših i pokazuje im na sat da imaju pola sata da nestanu. Kupite prnje i brišite - rekao je Vuletić i dodao:

- Oni ga nešto pitaju, on im kaže već ste potrošili dva minuta, sad imate 28. Pokupili su se i otišli, eto takva je atmosfera bila. I onda sad dolaze s naknadnom pameću Tadić i Jeremić i govore da je veleizdaja ako se ovo prihvati. Pa prošla je ta plitika, ne možemo se kriti iza Kosova čitavog života. Koliko on zdušno brani da moramo da odbijemo taj plan, ne bih bio daleko od zaključka da je on spavač kako je usvojen Ustav gde smo sudbinu Kosova dali u ruke Rusima. Platili smo visoku cenu jer smo im poklonili kompletan energetski sektor, ostavili su Srbiju na ledini. Tadić se hvali kako je junački odbio plan Angele Merkel, kako joj je rekao da mu ne pada napamet da povlači institucije sa severa Kosova i da izgubimo u miru ono što nismo u ratu. To je parafraza Dobrice Ćosića. Dodatak na to je da izgubi izbore. On ne shvata da je i pored toga izbore izgubio. Možemo da zaključimo da je on spavač i najviše koristi ruskoj politici kojoj je neophodna tenzija, eventualno novi rat na Balkanu.

Kurir.rs