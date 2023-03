"KOŠTUNICA JE POGAZIO REČ DATU AMFILOHIJU!" Ambasador Božović: Bio sam prisutan kada su njih dvojica razgovarali

Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović govorio je u emisiji Crna hronika na Kurir TV o svom pravnom i političkom angažmanu od kada je postao pravni zastupnik Srpske pravoslavne crkve.

- Angažman za Srpsku pravoslavnu crkvu doneo mi je pre svega veliki blagoslov, jer naša sveta, saborna i apostolska crkava jeste stožer i jedinstvo srpskoga narode ma gde on živi.

foto: Kurir televizija

- Na poziv njegovog preosveštenstva mitropolita Amfilohija ja sam se odazvao da budem pravni zastupnik SPC i tako sam započeo svoju advokatsku karijieru odbranom interesa naše Mitropolije Crnogorsko primorske, ali i Srpske pravoslavne crkve u pogledu odbrane prava na slobodu veroispovesto, prava na imovinu, prava na slobodno delovanje i aktivnosti crkve, a znamo da je to nakon komunističkog nasleđa bilo opterećeno velikim izazovina - rekao je Božović.

Zločin na ibarskoj magistrali

Zločin na ibarskoj magistrali kada je stradalo četvorica funkcionera Srpskog pokreta obnove bliskih lideru ove stranke Vuku Draškoviću, nazvao je državnim terorizmom:

- Radilo se o slučaju državnog terorizma, o strašnom zločinu izvedenom od strane države i njenih organa, pre svega tajne policije i državne bezbednosti, kao i jednim sveopštim spinovanjem da je to navodno slučajni saobraćanji udes, a ne teroristički napad i brutalno ubistvo četrvorice ljudi koji su svi bili bliski lideru SPOa Vuku Draškoviću. To je jedna zaista teška stranica u mojoj karijeri.

Period nakon akcije "Sablja"

Tvrdi da su nakon akcije sablja postojali snažni antagonizmi između MUPa i resora Državne bezbednosti:

- Sama činjenica da sam došao na mesto pomoćnika ministra, generalnog inspektora posle ubistva premijera, jedan od zadataka bio je da istražimo postupanje i učešće policije u tom gnusnom terorističkm činu koje je bilo pozamašno.

foto: Kurir televizija

- Odnos između MUPa i resora Državne bezbednosti nije bio nimalo dobar. Vladali su snažni međusobni antagonizmi. Bilo je velike zloupotrebe državnog položaja. Setimo se ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića. Kada oni koji su dužni da po ustavu i zakonu štite mir i bezbednost građana Srbije učestvuju u najtežim krivičnim delima, to su jezive stvari.

Ulogu bivšeg predsednika SRJ Vojislava Koštunice u periodu nakon ubistva premijera Đinđića ocenio je kao negativnu.

- U generalnom inspektoratu smo se hrabro uhvatili u koštac sa time i dolazili smo da najraznovrsnijih podataka koje smo onda prezentovali tužilaštvu u skladu sa zakonom. Ono što je obeležilo taj period jeste delovanje Vojislava Koštunice, tadašnjeg predsednika SRJ, rekao bih jedne političke štetočine koji ni sam ne zna kako se našao tu gde se našao. Naneo je veliku štetu usporavanjem reformskih procesa koje je preostali deo i vlade i društva itekako želeo - rekao je Božović i dodao:

foto: Nebojša Mandić

- Vidimo i sada da kada je KiM u pitanju, stranka koju je on osnovao drži moralne lekcije i pridike predsedniku Srbije optužujući ga za nekakvu izdaju, a videli smo da je na stotine i hiljade albanskih terorista, među kojima su i braća Mazreku i Aljnbin Kurti, bilo za vreme njegove vladavine pušteno na slobodu.

Smena

Konstatovao je da je bio smenjen sa funkcije jer njegove aktivnosti i aktivnosti njegovog tima nekim ljudima bliskim vladajućoj strukturi nisu odgovarale:

- To je urađeno zbog svih aktivnosti mene i tima na čijem sam čelu bio. Došli smo do mnogih podataka veze policije i organizovanog kriminala. Tada sam video kako neki ljudi u politici ne drže reč. Igrom slučaja, ja sam bio u patrijaršiji i znao sam da je u pripremi moja smena. Rekao sam to pokojnom Mitropolitu Amfilohiju.

foto: Beta/ Saša Matić

- Njemu nije bilo jasno zašto žele da me smene. On je rekao da će zvati Koštunicu i zvao ga je. Rekao mu je da smatra da bi ja trebalo da ostanem na funkciji do izbora. Izbori su bili u maju, a to se dešavalo u januaru - rekao je Božović, a zatim prepričao kako je tekao dalji tok razgovora između Mitropolita Amfilohija i Vojislava Koštunice:

- Mitropolit mu je rekao: "Ostavite čoveka da radi ova dva tri meseca, pa posle idu izbori, pa onda vidite šta i kako". Koštunica je rekao: "Naravno, nema problema". Oni su brzo i uljudno završili taj razgovor. Nije prošlo ni deset dana i bila je sednica vlade gde moja smena nije ni bila na dnevnom redu. Ministar je preko reda ubacio tu tačku, izglasana je moja smena i Koštunica se sa tim saglasio. Nakon toga održao sam konferenciju koju je malo ko preneo.

