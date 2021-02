AMBASADOR BOŽOVIĆ PRVI PUT POSLE SRAMNOG IZBACIVANJA IZ CG Nisam proteran ja nego Srbija JEDVA ZADRŽAO SUZE KAD JE VIDEO RODITELJE

BEOGRAD - Ambasador Srbije u Crnoj Gori, Vladimir Božović, proteran je iz Podgorice i proglašen nepoželjnom osobom. Nakon što je proteran iz Podgorice ambasador se jutros oglasio po prvi put gostujući u jutarnjem programu.

On se na TV Happy zahvalio svim ljudima koji su mu dali podršku, pre svega predsedniku Srbije, Vladi Republike Srbije, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i intelektualcima koji su osudili ovu odluku. - Nijedna zemlja u Evropi danas nema ovakvu situaciju i ima proteranog ambasadora - rekao je Božović. On je rekao da nije proteran on već Republika Srbija.

- Proterana je Srbija i to na jedan način koji je pravno neodrživ - rekao je ambasador. Ambasador je rekao da je laž da su ga iz ministarstva vanjskih poslova više puta pismeno obaveštavali da se meša u unutrašnje poslove Crne Gore.

- To je apsolutna laž - rekao je ambasador i pozvao ministre, i bivšeg i sadašnjeg, da pokažu makar jedan papir kao dokaz da su ga opominjali.

Druga laž je, kako ambasador kaže, da je više puta usmeno upozoravan zbog mešanja u unutrašnje poslove Crne Gore.

- Zašto je njima zasmetala moja izjava o Danu ujedinjenja u Srpskoj kući - meni nije jasno.

Kada je reč o o stavu novog premijera Krivokapića, Božović kaže...

- Apsolutno nisam očekivao, zato što su prve reakcije bile osuda tog čina. Ja neću objaviti sadržaj našeg razgovora, jer smo se mi čuli 28. 11. uveče, kada je odluka objavljena i sutradan. Božović je rekao da se nadao da će Krivokapićeva vlada, u skladu sa njihovim privatnim razgovorima opozvati odluku o proterivanju.

Božović je istakao da je i sam Krivokapić u svojoj predizbornoj kampanji, o Mojkovačkoj bici i Podgoričkoj skupštini pričao čak tri puta oštrije nego on sam.

Božović je rekao da mu je Vučić pre odlaska u Crnu Goru rekao da ide da gradi najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom, da treba da poštuje Podgoricu i da ne učini ništa da bi narušio bratske odnose.

Božović kaže da je sve vezano za istoriju Prvog svetskog rata i herojsku Mojkovačku bitku učio upravo u školi u Nikšiću.

- Mislite da je meni lično bilo drago, dok sam to učio, što je kralju Nikoli bio zabranjen povratak u Crnu Goru? Nije mi bilo drago ni što je Kraljevina Srbija izgubila državnost i što je ratovala da bi napravila drugima državu.

- Ne možete da proterujete ambasadora zbog istorijske činjenice koju je on izgovorio. Od prvog dana mog imenovanja, do sada nikada ni jednom svojom mišlju, pogrešnu reč i delo nisam učinio da povredim Crnu Goru, niti narod u Crnoj Gori - rekao je Božović i dodao: - Ja ne mogu unazad menjati istoriju i to što oni žele da menjaju istoriju na štetu Srbije je potpuno pogrešno.

Božović je i istakao da je i Evropska unija osudila ovaj čin.

- Ako je moja koleginica ambasadorka SAD rekla da Crnu Goru razara endemska korupcija - zašto ona nije proterana? Božović je istakao i da ne zna ni za jedan primer da je neka država proterala ambasadora druge države, a onda zvala premijera iste u posetu.

- Nije dobro kada nema ambasadora, to znači da je neredovno stanje i komunikacija. Kako je moguće da kažete da ste zatekli sprženu zemlju, kako je sve uništeno, a onda da poštujete odluku prethodnika? - pitao je Božović.

- I otac i majka su jako emotivno reagovali, jako im je teško palo, oni su stariji ljudi. Nisu krili ni suze ni razočarenje. Ja sam, kao što je poznato već bio u Beogradu. Oni su bili u šoku nekoliko dana dok je trajala kampanja na Javnom servisu Crne Gore - rekao je Božović.

U emisiji je prikazan i prilog koji je snimio Vladislav Dajković sa roditeljima ambasadora Božovića. Ambasador Božović je emotivno reagovao na video na kom su prikazani njegovi roditelji i porodična kuća. Istakao je i da je u njegovoj kući portret kralja Nikole zbog kog je ambasador optužen da misli loše Crnoj Gori.

Ambasador je istakao koliko je Srbija učinila za narod u Crnoj Gori i da ga je nekada i sramota da zove predsednika Vučića kada treba da se pomogne nekoj porodici, da se pošalje avion za bolesne, da se spasi život nekog deteta.

