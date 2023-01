ŠOKANTNO! "DETALJ IZ 1918. GODINE KOJI JE PROMENIO ARHITEKTURU SVETA" Božović za Kurir TV o proterivanju iz Crne Gore

Zbog Mojkovačke bitke, ambasadoru je bila ugrožena pozicija, te je bivao i proteran iz Crne Gore, a obrazloženje je šokiralo Božanovića, pa je dao svoj komentar na sve to.

"Ti ljudi danas napadaju zvaničnu Srbiju, oni napadaju i Vladu Crne Gore i otežavaju situaciju nama koji želimo pruženu ruku, saradnju i zagrljaj sa svim komšijama", rekao je Abazović.

O odnosima Srbije i Crne Gore govorio je Vladimir Božović u "Pulsu Srbije".

foto: Kurir televizija

Prvo je pričao o svojoj dužnosti i kako je na poziv predsednika Vučića započeo svoju diplomatsku misiju.

- Ja sam nakon ukaza predsednika Vučića stupio na dužnost ambasadora 27.decembra 2019. godine i otpočeo svoju diplomatsku misiju kao šef DKP republike Srbije u Crnoj Gori, ambasador u Podgorici. Svoju dužnost obavljam u skladu sa zakonom i ustavom Srbije i sa spoljno-političkim prioritetima i nalozima državnog vrha Srbije - započeo je Božović, pa nastavio:

- Bez ikakvog razloga i povoda, bez ikakvog utemeljenja u bečkoj konvenciji, pala je vlada DPS-a, samo 3-4 dana pre nego što će je zameniti vlada koja je dobila većinu nakon avgustovskih izbora 2020. godine i mene proglasila personom non gratom. Naložili su mi da napustim Crnu Goru, optuživši mene i ambasadu da se mešamo u unutrašnje stvari Crne Gore. To im je bilo obrazloženje.

Nakon toga, osvrnuo se na povod zbog čega su ga optužili.

- Povod je bila moja izjava za Mojkovačku bitku, koju sam prozvao hristolikom bitkom žrtve brata za svoga brata i uvoda u oslobođenje i ujedinjenje Srbije, Crne Gore i zajednice jugoslovenskih naroda u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Srbija je kao i Crna Gora izgubila svoju Kraljevinu 1918. godine, da bi se stvorila nova država - rekao je Božović, pa je podsetio na jedan malo poznat detalj:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:04 ŠOKANTNO! DETALJ IZ 1918. GODINE KOJI JE PROMENIO ARHITEKTURU SVETA! Zbog ove izjave je OPTUŽEN ambasador Srbije u Crnoj Gori

- Podsetiću na jedan detalj koji malo ko zna, a to je da je američka delegacija na pregovorima društva naorda, odnosno stvaranja nove arhitekture sveta 1918. godine, sa Vudrom Vilsonom na čelu, brojala 250 članova. Tada je postavljen temelj i arhitektura novog sveta. Stvaranje Kraljevina Srba, Hrvata i Slovena nije bila samo volja dinastije Karađorđević, već je to bila želja i volja svih velikih sila. Tako da, ne vidim ništa sporno u mojim izjavama za koje su me optužili, koje sam učio u svom rodnom Nikšiću.

