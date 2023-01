MILO NEMA ŠANSE DA SAČUVA VLAST! Joković za Kurir: Ako Lekić ne formira vladu, treba da bude zajednički kandidat za predsednika

Treba da nastavimo dijalog o formiranju nove vlade Crne Gore. Apelujemo i na mandatara Miodraga Lekića da pozove na nastavak razgovora, jer su pregovori tek počeli. Da se dogovorimo o prioritetima i ciljevima nove vlade, o njenoj strukturi i da onoga momenta kada preciziramo detaljan plan rada i programa, tu vladu i izaberemo u Skupštini Crne Gore.

Svi se dobro sećamo lošeg iskustva s vladom Zdravka Krivokapića i koliko su građani Crne Gore imali štete zbog toga što je prilikom dogovaranja o toj vladi mnogo toga ostalo nedefinisano. Sličnu grešku ne treba da pravimo, već sada treba da pripremimo dobar koalicioni sporazum i da na osnovu tog sporazuma nova vlada može da počne da radi, kaže u intervjuu za Kurir potpredsednik vlade Crne Gore Vladimir Joković i lider Socijalističke narodne partije (SNP).

Vi, dakle, zagovarate nastavak razgovora. Šta ako se i tada ne postigne dogovor?

- U tom slučaju Miodrag Lekić treba da bude naš zajednički kandidat na predsedničkim izborima. Sigurno je da on već u prvom krugu pobeđuje i Mila Đukanovića i bilo kojeg kandidata kojega predloži gospodin Đukanović. Ti izbori će brzo biti raspisani i naš apsolutni prioritet treba da bude puno razvlašćivanje Demokratske partije socijalista. Inače, što se tiče formiranja nove vlade, svi smo bili iznenađeni kad smo prvog dana razgovora i pregovora od kolega iz Demokratskog fronta čuli da oni istog tog dana te razgovore proglašavaju neuspešnim i završenim.

Da li vi to tvrdite da je DF odgovoran za neuspeh pregovora?

- Tvrdim ono što su u Crnoj Gori svi videli - da su naši prijatelji i kolege iz DF proglasili neuspešnim pregovore koji tek što su bili počeli. U toj brzini su neargumentovano i neopravdano napali i mene i moju partiju da mi ne želimo razgovore. A ja i danas ponavljam da razgovori nije ni trebalo da budu prekidani, nego da treba da se nastave. Zašto se DF žurilo, kakva je to muka bila pa se sve moralo završiti u jednom danu, to ne znam i ne razumem. Od takvog njihovog pristupa štetu može da ima upravo DF.

Vladimir Joković foto: Facebook / SNP CG

Šta je vaš ključni uslov za učešće u Lekićevoj vladi?

- Socijalistička narodna partija je u te razgovore ušla bez ikakvih opterećenja u smislu naših zahteva za pojedinim pozicijama. Mi smo već u ovoj, aktuelnoj vladi ostvarili sve ciljeve zbog kojih smo u ovu vladu i ušli. Potpisali smo Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, usvojili smo Zakon o popisu, pripremili smo zakon o poreklu imovine, podigli smo standard građana, i to za kratko vreme, a očekujem da uskoro pristupimo i Otvorenom Balkanu. Sve su to bili prioriteti vlade koje je definisala upravo partija čiji sam predsednik. Sve smo i ostvarili i mi potpuno rasterećeno ulazimo u pregovore o formiranju nove vlade ili u priču o rekonstrukciji ove vlade.

Je li uopšte moguća rekonstrukcija vlade koja je izgubila poverenje u Skupštini?

- Ako je moguće smeniti ministre u vladi koja je pala, moguće je i izabrati nove. Nema ustavnih i zakonskih prepreka za to. Moje je mišljenje da je najbolje da rekonstruišemo ovu vladu i da tako omogućimo da u njoj svoje predstavnike imaju ljudi iz DF i drugih partija koje su bile deo one velike avgustovske pobede iz 2020. godine. A moguće je i da ništa od toga ne bude, već da odemo na prevremene izbore. Što se tiče SNP, i to je dobra opcija.

Milo Đukanović foto: EPA Georgi Licovski

Da li možda iz cele ove priče može da profitira DPS Mila Đukanovića, koji je poražen na izborima 2020?

- Najizvesnija stvar u crnogorskoj politici danas jeste da gospodin Đukanović nema nikakvu, pa ni teoretsku šansu da sačuva ni delić vlasti. To najbolje pokazuju rezultati lokalnih izbora, na kojima je DPS redom gubio vlast u brojnim opštinama u Crnoj Gori. Za nekoliko meseci nam predstoje predsednički izbori. DPS gubi i na tim izborima, i o tome nema dilema.

Kako vam se čini predlog da na proleće, uz predsedničke, Crna Gora ide ujedno i na parlamentarne izbore?

- Zašto da ne. Ukoliko se dogovorimo da je to put, onda treba tako da uradimo. Moguće je i da istovremeno sredinom aprila imamo redovne predsedničke i prevremene parlamentarne izbore. U opticaju je niz modela o tome kojim putem dalje, a moj stav je da niti jedan od ovih modela koje sam pomenuo nije loš.

Koliko ste zadovoljni onim što je postigla vaša vlada i vlada Dritana Abazovića?

- Veoma sam zadovoljan. Malopre sam vam nabrojao koji su to ciljevi ostvareni. Ovo je vlada velikih postignuća i ako je suditi po delima, ova vlada nije ni trebalo da padne. Ali u redu, vlada je pala i to smo evidentirali kao relevantnu činjenicu. Moj je utisak da i u ovom tehničkom mandatu mi odlično radimo i da ogromni broj građana priželjkuje da vlada, makar i u tehničkom mandatu, potraje što duže i da nastavi s dobrim rezultatima.

U poslednje vreme se može čuti da Crna Gora prilično loše stoji u procesu evrointegracija, pominjana je čak i mogućnost da se unutar Unije pokrene pitanje zaustavljanja pregovora s Podgoricom. Šta vi kažete?

- Pa evo da vam kažem... I sam sam bio učesnik u pojedinim razgovorima s predstavnicima Evropske unije. Nedavno sam i bio u Briselu. Tokom tih razgovora uglavnom sam slušao poruke ohrabrenja, čestitke i slično. Dakle, poruke su uglavnom afirmativne, dobre. Kritike su najčešće dolazile od pojedinih evroparlamentaraca, ali i sami znate da Evropski parlament okuplja predstavnike brojnih političkih stranaka iz svih država EU i da oni imaju različite poglede u odnosu na mnoga pitanja, pa i o stanju u Crnoj Gori. Nije realna opcija da se pregovori Crne Gore i EU zaustave zato što Crna Gora ima evropsku vladu čiji je cilj punopravno članstvo Crne Gore u EU.

O regionalnoj inicijativi Crnoj Gori je mesto u Otvorenom Balkanu Pomenuli ste regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan, ostajete li i dalje prvi stavu da Crna Gora treba da pristupi Otvorenom Balkanu? foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije - Naravno. Ja sam u ovoj vladi najagilniji zagovornik brzog pristupanja Crne Gore Otvorenom Balkanu zato što sve racionalne i stručne analize pokazuju da je to interes Crne Gore. Otvoreni Balkan tretiram kao čisto ekonomsko i preduzetničko pitanje i nemam ni sitnu dilemu da ta inicijativa koristi svima. Ima, međutim, u Crnoj Gori i glasova protiv, ali je njihova argumentacija često iracionalna i otkriva da se često i ne zna mnogo o toj inicijativi, a da se ipak o njoj sudi. Ja sam za Otvoreni Balkan i ubeđen sam da će vlada Crne Gore uskoro pokrenuti mehanizme za priključenje Crne Gore toj inicijativi.

B. K.