USKE HELANKE S ČIPKOM, RUKA OKO STRUKA: Evo čime se pohvalila devojka Nebojše Stefanovića

Nebojša Stefanović, funkcioner SNS i bivši ministar odbrane, više ne sakriva ljubav sa mladom veterinarkom Miom Niketić sa kojom je ušao u vezu posle razvoda.

foto: Preentscreen Instagram

Iako su zajedno već više od godinu dana, Stefanović se sa devojkom, koja radi i kao foto-model, nije pojavljivao u javnosti, sve do pre nekoliko meseci, kad su uslikani na jednoj sahrani.

On o svom privatnom životu, naročito posle razvoda od supruge Ane sa kojom ima ćerku i sina, nikada nije govorio, ali je nedavno objavio na svom Instagram profilu fotografiju sa mladom Miom Niketić iz jednog restorana.

foto: Preentscreen Instagram

Stefanović je sada na svom Instagram storiju objavio još jednu fotografiju sa devojkom koja je ispozirala u sportskom izdanju i sa medaljom oko vrata.

"Zna se ko me čeka na finišu", napisala je Mia u opisu fotografije sa Stefanovićem, a on je to podelio i na svom profilu.

(Kurir.rs)