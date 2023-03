MINISTAR GORAN VESIĆ: Infrastruktura u Srbiji je PRAVA PRILIKA ZA INVESTIRANJE

Infastruktura u Srbiji je prava prilika za investiranje jer mi kao država dosta ulažemo u razvoj naše infrastrukture i železnice, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je na panelu posvećenom infrastrukturi u okviru Foruma za poslovnu i naučnu saradnju Srbije i Italije naveo da se sada u našoj zemlji gradi 198 kilometara brzih pruga.

Istakao je da su u Srbiji pojačane državne invesrticije u infrastrukturu, pa je u ovu svrhu 2023. iz budžeta uloženo 3,6 milijardi evra i pozvao italijanske privrednike da ulazu u infrastrukturu u Srbiji.

Podsetio je da je završena brza pruga od Beograda do Novog Sada i da će Srbija do kraja sledeće godine biti brzom prugom povezana sa Budimpeštom.

- Nedavno smo potpisali ugovor sa Evropskom unijom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom komisijom o gradnji 228 kilometara pruge ka jugu Srbije, odnosno od Beograda do Niša. U toku je projektovanje za ovu prugu, do sredine godine bi to trebalo da se uradi, a prvi tenderi da se raspišu do kraja ove godine i podeljeni su u tri lota - rekao je Vesić.

Naveo je da je vrednsot ovog projekta oko 2,7 milijardi evra, od čega EU daje 610 miliona evra, 500 miliona je iz budžeta Srbije, a ostalo su pare iz kredita.

Prema njegovim rečima pregovara se sa Evropskom komisijom da se zajedno radi i pruga prema Preševu, što je nastavak pruge od Niša za 88 kilometara, pa bi Srbija kada se sve ovo završi imala skoro 500 kilometara brzih pruga.

foto: Ministarstvo Građevinarstva

- Sa Evropskom komisijom razgovaramo i o izgradnji intersiti voza između Beograda i Beča, a prošle nedelje sam u Rimu razgovarao sa svojim domaćinima da se Italija uključi u ovaj projekat. Mi bi do granice sa Hrvatskom radili 90 kilometara, to sada projektujemo i do sredine godine imaćemo projekat i čim dobijemo novac raspisaćemo tender - rekao je Vesić.

Ukazao je da će u narednom periodu tri zakona iz oblasti železnice biti na dnevnom redu Skupštine Srbije i da će njihovim usvajanjem svi propisi u Srbiji u ovoj oblasti biti usaglašeni sa propisima EU.

Istakao je da će se raditi i na rekonstrukciji regionalnih pruga, oko 1.700 kilometara ukupno od čega je najvažnija pruga Beograd-Bar, odnosno njen deo kroz Srbiju.

- Mi vidimo budućnost Srbije u logistici i bićemo raspoloženi za investicije u logistiku. Uskoro ćemo otvoriti intermodalni terminal u Batajnici - rekao je Vesić.

Kada je reč o vazdušnom saobraćaju naveo je da Srbija od svih zemalja ima najviše direktnih letova sa Italijom i da će ove godine biti uvedena četiri nova redovna leta prema ovoj zemlji.

Istakao je da se u Srbiji gradi 412 kilometara auto-puteva, a u planu je da se rekonstruiše još 746.

Prema njegovim rečima Srbija želi da se poveže sa susedima zbog čega se grade ili će se graditi putevi prema Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji.

Naveo da će uskoro krenuti tenderi za put prema Albaniji i da italijanske kompanije mogu da učestvuju na njima.

Ukazao je i da dozvole koje naši prevoznici moraju da dobiju u Italiji, prave probleme i da je zato tražio da se ukinu kao što su već uradile neke druge zemlje.

- Za sada sam od italijanske vlade dobio obećanje da ćemo dobiti potreban broj dozvola - rekao je on.

Italijanske privrednike je pozvao da iskoriste i prednosti koje naša zemlja ima članstvom u inicijativi Otvoreni Balkan (OB) i naveo da se sledeće sedmice potpisuje dokument kojim će isti tagovi za naplatu putarine važiti u zemljama članicama OB, dakle Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji.

(Krurir.rs)