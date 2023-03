HOĆETE DA ZNATE ZAŠTO SAM JA LUDAK: Predsednik o lažima, Zvezdi, klubovima, "p" uvredi i vršljanju stranih službi zbog litijuma

Ponovio da nema nijednu vilu, ni milione, ni milijarde, što se vidi i u APR-u: Čime će onda da me ucene

BEOGRAD - Hoćete da znate zašto sam ja ludak...Jesam, jer niko ovo ne bi trpeo ni izdržao što meni rade godinama, rekao je jutros uživo na TV predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na konstataciju da ga nazivaju izdajnikom, ludakom i p*derom.

- Ja sam pogrešno mislio, da je to zato što navijam za Zvezdu... Na pitanje kako komentariše to što ga nazivaju izdajnikom ludakom i p*derom, rekao je da je za ovo drugo mislio da to ima neke veze s tim što navija za Crvenu zvezdu pošto to nikada nije krio jer smatra da nema ni zbog čega jer nema razloga da laže ljude.

1 / 5 Foto: Printscreen Pink

- Onda sam shvatio da to nije to, i video da tu ima nešto. P*der sam zato što navijačima onog kluba "puštam" da ne plate onoliki porez, ali moraju svi da plate porez. Pa se onda pitate šta sam ja kriv... A onda sam shvatio da to ima veze s kriminalom, sa optužnicama, onda sam prestao da se obazirem jer je "Vučiću p*deru postalo deo folklora"...

Kad je reč o pozitivnom poslovanju klubova, jutros je na TV Pinku pomenuo FK Vojvodinu i Čukarički koji nemaju obaveza.

- Što se tiče da sam ludak, šta da kažem... Izvinite, nisam ludak... - rekao je Vučić dodavši da posle odgledanog inserta sa Zdravkom Ponošem on jednostavno ne može da preboli što je u prvom krugu predsedničkih izbora imao milion i po glasova manje. Pomenuo je i da sve u životu možeš da budeš i sa više državljanstava ali da nije baš da budeš predsednik Srbije a da si hrvatski državljanin.

foto: Printscreen Pink

Ponovo se dotakao i laži na račun svoje porodice, pre svega brata Andreja, Jovanjice i slično, pa da i sad ima neki koji ide po gradu i priča da je neka "kafana na Hipodromu Andrejeva".

- Jeste čuli, mora da je ovo Andrejevo, on kupio - prepričao je Vučić šta se priča po Beogradu.

Ponovio je da nema nijednu vilu, ni milione, ni milijarde, što se vidi i u APR-u pa postavio pitanje: Čime će onda da me ucene?

O propaloj prilici s litijumom: Unazadile nas strane službe

- Strane službe su našle ljude ovde da to opstruiraju i time je ukočen razvoj. Za deset godina bismo stigli do srednje razvijene zemlje Evrope, pobegla bi svima u regionu - rekao je predsednik.

- Mislili su da sam lud jer sam jedini koji sam govorio o litijumu. Mogli smo po najvišim svetskim standardima da sve to uradimo i da nam procveta taj deo Srbije. A zašto to nismo uradili, upitao je pa rekao: Strane službe su našle ljude ovde da to opstruiraju i time je ukočen razvoj.

- Za deset godina bismo stigli do srednje razvijene zemlje Evrope, pobegli bismo svima u regionu. Pet godina smo izgubili u razvoju, imali smo belo zlato, nešto što je retka stvar u Evropi. Bogati smo, ali to nismo u stanju da iskoristimo, rudarstvo je uslov napretka jedne zemlje. Ajde da zatvorimo Majdanpek, a Majdanpek se digao, Bor se digao zbog Ziđinga. Uvek morate da budete svesni da nekom odgovara da zaustavi Srbiju i da vidite u čijem je to interesu. Moje je da probam da sačuvam zemlju od rata i da sačuvam svoje političke principe - zaključio je predsednik.

