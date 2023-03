AMERIKA PRAVI BLOK UNUTAR EVROPE! MENJAĆE SE I NAŠ ODNOS: Na Starom kontinentu dolazi do promene političke mape!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da nas na međunarodnoj pozornici već u junu očekuju velike promene, poput toga da Amerika pravi novi blok unutar Evrope, koji će biti izuzetno moćan, ali i da će na samom Starom kontinentu dolaziti do promena političke mape. Naglasio je i da će se menjati dinamika našeg odnosa sa Evropom, te da želi da se nada da će to biti u pozitivnom svetlu.

Neminovnost promena na geopolitičkom nivou potvrđuju i sagovornici Kurira, stručnjaci za spoljnu politiku.

- Amerikanci prave jedan blok unutar Evrope, poseban blok koji će činiti Poljska, baltičke zemlje i Ukrajina. Imaćete zemlje koje su veće od Francuske po broju stanovnika. Ako dodate tome i Rumuniju, onda taj kvintet ili sekstet postaje najmoćniji u Evropi, a pod direktnim je uticajem Amerike. Mislim da već u junu mora da usledi, pošto Ukrajina neće lako pobediti u vojnom smislu, to je gotovo nemoguće, onda očekujem da će dobiti veliki zamah na evropskom putu. Mislim da će biti donete odluke o hitnom početku pregovora i hitnom ulasku u EU. U samoj Evropi dolaziće do promene političke mape - kazao je Vučić juče za TV Pink.

Razgovor s Putinom

Predsednik je rekao da će se u narednim mesecima menjati i dinamika našeg odnosa sa Evropom.

- Ali za nas postoje ograničavajući faktori, a to su sankcije Rusiji i KiM. Mislim da će se u međuvremenu dogoditi još mnogo toga. Vidna je promena i prema NR Kini, jer je Ursula fon der Lajen (predsednica komisije EU, prim. aut.) prvi put za Kinu upotrebila sintagmu "strateški rival", što je američki termin - kazao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na izjavu dopisnika austrijskog javnog servisa ORF sa Zapadnog Balkana i iz Ukrajine Kristijana Veršica, koji je rekao da je od srpskog predsednika saznao da će početi rat u Ukrajini.

- Nije to neka velika tajna. Kada sam bio u Sočiju kod predsednika Putina, tada sam rekao da očekujem da nam se priprema mnogo toga teškog u svetu. Ne zato što mi je Putin bilo šta slično rekao, ja njega dovoljno dobro poznajem. I ja sam razumeo šta će se desiti u Ukrajini. Nisam prorok, samo povezujem činjenice - kazao je predsednik i dodao da je Putin ranije uvek govorio po 45 minuta o Ukrajini, a na tom sastanku nije pričao ni tri.

Budućnost EU

Spoljnopolitički analitičar Zoran Milivojević objašnjava za Kurir da ovaj američki blok treba da bude svojevrsni kordon prema Rusiji, ali i prema Nemačkoj i ostatku Evrope.

- Poljska je, recimo, stalno u strahu između Rusije i Nemačke i želi da ojača svoju poziciju, u čemu su Amerikanci voljni da im pomognu. SAD nemaju previše poverenja ni u Nemačku, a ni u ostatak Evrope jer nemaju čvrst stav i trguju s Rusijom, i ovim hoće da se osiguraju da ne dođe do promene stava Evrope prema Rusiji. Blokom sa ovim zemljama ojačaće svoj kontrolni mehanizam ne samo prema Rusiji već i prema Evropi, dok im Rumunija daje ostvarenje strategije "Tri mora", u kojoj je 12 zemalja potpisalo inicijativu Jadran - Baltik - Crno more. Takođe, ovim se dodatno sprečava širenje uticaja Kine na Evropu i sprečava se njihova strategija "16 plus 1", koja je okupila Kinu i 16 evropskih zemalja, od kojih su čak 11 članice EU - objašnjava Milivojević i dodaje da se postavlja pitanje kakva će biti sudbina Ukrajine, ali i budućnosti same EU u kojoj se prave blokovi. Kada je reč o budućem odnosu Srbije sa Evropom, neminovno je da će se i on menjati, ali to za sada, kako kaže naš sagovornik, još ne može da se predvidi.

- Za nas je najbolje da pratimo odnose snaga i da se držimo svoje vojne neutralnosti - kazao je.

Napravljena greška Dugogodišnji diplomata, ambasador Srbije u Nemačkoj i Austriji Milovan Božinović kaže za Kurir da je slična ideja o stvaranju posebnih blokova unutar Evrope postojala još u Trampovo vreme.

- Poljska, baltičke zemlje, kojima se sada priključila Rumunija, uklapaju se u američke, ali pre svega NATO planove u traženju novih, odlučnijih saveznika na tlu stare Evrope, koja se dvoumi u vezi sa mnogim stvarima... Ove zemlje su veoma voljne da sprovedu dinamičniju, a možda i ofanzivniju i agresivniju NATO kampanju... Sada je to usmereno protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, a ne znamo gde će se sve u budućnosti otvarati potencijalni problemi. Trenutna američka administracija s Bajdenom na čelu je na neki način zloupotrebila Ukrajinu da ojača svoj uticaj u Evropi. Takođe, napravljena je greška jer su Putina u ovoj situaciji priklonili Kini, a savez ove dve države izuzetno je opasan po američke hegemonističke planove. Iza svega ovoga umnogome se krije zapravo strah od Kine - kaže Božinović i dodaje da ne treba potcenjivati Rusiju, koja u svojoj istoriji nikad nije gubila ratove, a ovaj naročito ne sme izgubiti.

