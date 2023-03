"TO JE ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, STIDITE SE" Nemački profesor napao Stoltenberga zbog gađanja Srbije osiromašenim uranijumom

Profesor doktor Rudolf Henzel - čuveni psiholog iz Nemačke, skrenuo je veliku pažnju svetske javnosti kada je saznao da je NATO koristio osiromašeni uranijum prilikom bombardovanja tadašnje Jugoslavije 1999. godine. Njegovi tekstovi su objavljeni u velikom brojku srpskih i svetskih medija.

Nakon toliko godina izlaganja osiromašenom uranijumu u Srbiji je i dalje povećan broj obolevanja od kancera. Sa doktorom iz Minhena, ekskluzivni intervju uradio je novinar Kurir TV Saša Dobrijević.

foto: Kurir televizija

- 1. novembra 2019. došao sam sa suprugom u Srbiju. Čuli smo za osriomašeni uranijum. NATO je otrovao Kosovo i Metohiju i celu zemlju. Počeo sam da pišem članke o osiromašenom uranijumu. Moj prvi članak zvao se "Rat koji nikada ne prestaje". Preveden je na srpski jezik i bio je objavljen u Pečatu, Politici i Novostima. Povod je bio rat 1999. u Srbiji, a nikada ne prestaje jer su ljudi iz Srbije i zemljište otrovani - rekao je Henzel.

Osim članaka prof. Henzel je pisao otvorena pisma ljudima na značajnim funkcijama:

- Pisao sam Stoltenbergu: To je bio zločin protiv čovečnosti, stidite se! Pisao sam i Herti Miler, dobitnici Nobelove nagrade za književnost, koja je rekla kako nije problem što je Srbija bomardovana, kao i nemačkom ambasadoru Šibu koji je isto rekao da tu nema problema. Rekao sam: Da li ste izgubili razum, da li znate šta se stvarno dogodilo? Nisam dobio odgovore od tih ljudi, ali nisam im se ni nadao. Ali dosta ljudi i prijatelja mi je reklo da je čitalo ta otvorena pisma i da su imali momenat "Aha!" shvatanja. Bilo je više reakcija na moja otvorena pisma nego na novnske članke.

foto: Kurir televizija

Dao je rešenje za čišćenje i zdravlje srpskog naroda, odnosno loših efekata

- Mora da se očisti zemljište u celoj Srbiji u svim delovima gde je bačen osiromašeni uranijum. NATO kaže da ne zna gde su te lokacije, a oni tačno znaju gde su bacili otrove i ja imam dokaze koji su zapisani i objavljeni u knjigama. Tačno se zna gde su zatrovali zemljište, a samim tim i srpski narod. Mislim da je gospodin Aleksić tražio da NATO očisti zemljište, ali to je nemoguće, otrovi su u nama, u hrani, u zemljištu i to je to - rekao je Henzel.

00:57 TO JE ZLOČIN PROTIV ČOVEČNOSTI, STIDITE SE! Nemački profesor napao Stoltenberga zbog gađanja Srbije osiromašenim uranijumom

01:37 Rudolf Henzel

Kurir.rs/Saša Dobrijević

