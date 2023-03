MINISTAR VUČEVIĆ URUČIO UGOVORE O STIPENDIRANJU

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević uručio je danas ugovore o stipendijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za osam studenata i 27 učenika, koji su ispunili uslove konkursa za 2022/2023 godinu, na svečanosti u Velikoj ratnoj Sali starog Generalaštaba.

Ugovorima je predviđeno da stipendisti po završetku školovanja dobiju zaposlenje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a predviđena radna mesta nalaze se u Generalštabu Vojske Srbije, Sektoru za materijalne resurse, Upravi za vojno zdravstvo i Upravi za odnose sa javnošću.

Obraćajući se stipendistima, ministar Vučević istakao je da je ponosan na sve njih, ali i na Ministarstvo odbrane što je pokrenulo projekat stipendiranja učenika srednjih škola i studenata fakulteta i što su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije prepoznali interes da „traže najbolje još tokom školovanja“.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Ministar Vučević poželeo je mnogo sreće i uspeha u radu svim stipendistima koji će usavršavanje nastaviti u institucijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, smatrajući da će njihova kreativnost, znanje i iskustvo doći do izražaja.

Obraćajući se onima koji će po završetku školovanja završiti osnovnu vojničku obuku i postati podoficiri, ministar Vučević je poručio da će stati u stroj sa najboljima.

– Želim da kažem da je to pitanje časti, jer ne može svako da bude u tom stroju, i ne može svako da nosi tu uniformu, i ne može svako da nosi grb i zastavu naše države. To je nešto što ne može da se iskaže ciframa, nego mora da nosi snažnu dozu emocija, obostranu, i sa vaše strane, ali poštovanje sa strane svih građana i naše države – rekao je minister odbrane.

Ministar Vučević istakao je da je pred pripadnicima sistema odbrane ozbiljan zadatak, jer su im povereni mladi ljudi kojima treba da prenesu svoja znanja i iskustva.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Tom prilikom, ministar Vučević poželeo je stipendistima da ostanu u svojoj zemlji i poručio da je Srbija stabilna država u koju treba da veruju.

– Mislim da ovo vreme pokazuje da je Srbija stabilnija u svakom smislu od mnogih država u koje gledamo kao daleko razvijenije i bogatije. Verujte u svoju državu zato što mi drugu državu nemamo, to nije pitanje neke politike ili političke stranke ili nekih izbora, to je pitanje svih nas, naše države, naše kuće. Srbija je naša zajednička kuća, ovo je naša velika porodica. A kakva će nam kuća biti to zavisi i od vas. Tako da nije dozvoljeno samo kritikovati nego danas snositi deo odgovornosti i suguran sam da će taj kapacitet vaše odgovornosti kako budete napredovali profesionalno rasti i bićete sve odgovorniji, ne samo prema sebi i svojoj porodici, nego prema svojoj državi – istakao je ministar odbrane i poručio mladim stipendistima da su danas stupili u najčvršći savez sa svojom državom i da veruje da će svoja znanja nesebično deliti sa budućim generacijama.

Student Mašinskog fakulteta, smer Vazduhoplovstvo, Aljoša Ljuboja stipendiju smatra idealnom prilikom da radi posao koji ga zanima.

– Prijavio sam se za stipendiju, jer smatram da je rad u Vojnotehničkom institutu jedinstvena prilika za ono što mene zanima, a to je konstrukcija vazduhoplova u Srbiji. Osim toga, stipendija mi mnogo znači i iz finansijskih razloga, a kao najvažnije bih istakao to da bih želeo karijeru da nastavim u Vojsci Srbije, jer me to interesuje od malena – rekao je Ljuboja.

Za studentkinju master studija Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu Anđelu Mitrović stipendija je prilika za dalje usavršavanje i sticanje znanja na Vojnotehničkom institutu, što će, prema njenim rečima, biti i svojevrsna nagrada za dosadašnji trud i rad.

nsuzivo