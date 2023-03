"SRBI VIŠE VERUJU U BABA STANU NEGO VLASI" Evo šta kaže Filip Paunjelović o fenomenu ZAŠTO su neki skloni VLAŠKOJ MAGIJI

Čovek iz naroda koji godinama proučava običaje Vlaha najbolje zna da li se i danas ljudi okreću i veruju vlaškoj magiji, šta ih na to tera i kako reaguju njihove porodice. Sa Filipom Paunjelovićem danas u Boljevcu razgovarala je dopisnica Kurira Danica Canić.

On je čovek koji godinama istražuje vlašku magiju. Kaže da su ga mnogi zvali i pisali na internetu da traže njegovu pomoć.

- Uvek preporučim jednu ženu koja je poznata u našem kraju i zove se Stana. Da li odlaze kod nje, ili ne, ja to ne znam. Ljudi iz Beograda i okoline Beograda, Šapca, obraćaju se za pomoć. Što bi rekla baba Stana "Srbi više veruju u vlašku magiju nego Vlasi "- ispričao je.

Postoje lične bolesti i nesloga u braku koja je najčešći pokretač da se ljudi obraćaju za pomoć.

- Meni je to malo čudno, da traže izlaz na ovaj način, ali čak se i lekari obraćaju. Ja ne znam zašto ljudi veruju, da li je to neka tradicija, to je veoma često u narodu. Tih "stručnjaka" je sve manje i manje. I to ne samo kod Vlaha, nego u čitavoj severoistočnoj Srbiji, ali ima i onih lažnih koji se tako predstavljaju da bi zaradili - pojasnio je sagovornik Danice Canić.

