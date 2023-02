"SNIMIO SAM KOMŠIJU KAKO MI BACA CRNU MAGIJU" Beograđanin objavom napravio POTPUNI HAOS na mrežama: Uradio je to triput i otišao

"Usnimio sam komšiju kako mi radi crnu magiju”, naslov je objave jednog korisnika na društvenoj mreži Reddit u zajednici “Serbia”, koja je postala viralna, izazvala gomilu komentara i pokrenula pitanje da li, s jedne strane, može da podnese tužbu protiv “bacača crne magije” ili, s druge, da i sam bude predmet tužbe zbog neovlašćenog snimanja?

Naime, kako u svojoj objavi objašnjava ovaj korisnik Reddita, on je nedavno ubacio kameru u garažu koja je, kako navodi, “nahvatala komšiju kako mi radi neke rituale”.

- Prišao je do ograde, bacao nešto kod mene (ujutru nije bilo ničega, vrv je so ili tako nešto), gledao u nebo (vrv mesec) pa se okretao prema mojoj kući i trzao se… To je uradio 3 puta i otišao. Ako neko zna kako da napravim snimak da se ne vidi pozadina već samo on (jer može da se skonta gde živim), rado ću objaviti ovde – piše u njegovoj objavi, uz pitanje da li komšiju može da tuži za “ovo”.

Korisnik Reddita dalje ističe da ne veruje u vradžbine, da komšiji nije ništa loše uradio, ali i da ga nervira “činjenica da mu neko želi loše”.

Usledilo je skoro 200 komentara korisnika Reddita koji su videli njegovu objavu, počev od onih u kojima se, poput video igrice, savetuje da “nađe maga sa višim nivoom koji bi komšiji bacio kontramagiju”, preko toga da na papir napiše “vidim šta radiš” i ubaci u komšijino poštansko sanduče, do onih u kojima mu savetuju da kupi kameru koja detektuje pokrete.

Pojedini, pak, u komentarima su podelili i delili svoja iskustva, tvrdeći da su takođe u jednom trenutku života bili “žrtve crne magije”, na šta su drugi nadovezali odgovarajući im “da obavezno potraže stručnu pomoć lekara”.

U odgovorima na pitanje da li ima osnova da tuži komšiju, pojedini su se pozvali na Zakon o javnom redu i miru, navodeći član 15. iz Službenog glasnika Srbije koji se odnosi na “Uznemiravanje građana vračanjem, proricanjem ili sličnim obmanjivanjem”. U tom članu, između ostalog, piše da “Ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova”.

Većina učesnika ove rasprave na Redditu listom je od autora objave tražila da objavi snimak “komšije koji mu radi crnu magiju”. Pojedini, međutim, upozoravali su ga da objavljivanjem tog snimka sam može doći u problem, pod uslovom da prethodno nije istakao obaveštenje označio da se njegov prostor nalazi pod video nadzorom.

Jer, kako objašnjavaju pravnici, ako to nije učinjeno dolazi do krivičnog dela neovlašćenog fotografisanja i snimanja, a ako je potom došlo i objavljivanja na društvenim mrežama, osoba koja smatra da je oštećena može da podnese privatnu tužbu.

