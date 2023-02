SATANIZAM U ZVEZDAMA GRANDA? Đorđa Davida optužili da PRIZIVA ĐAVOLE, rokeru pala roletna: "NAKAZE STE BOLESNE" Šok optužbe

Pevač Đorđe David je u šoubizu video sve i svašta, navikao na podmetanja, ali optužbe da služi đavolu i bavi se crnom magijom toliko su ga iznervirale da je pomoć potražio od policije.

Naime, na Jutjubu se opet pojavio video u kom se tvrdi da je on satanista i da su njegovi nastupi na društvenim mrežama i televiziji prepuni sataniskičkih simbola zbog čega se on razbesneo i to doživeo kao poziv na linč:

foto: printscreen

- Ovo su bolesni ljudi. Mame i tate su vam satanisti kad su vas napravili sa takvim mozgovima. I babe i dede što su vam rodili mame i tate. I prababe i pradede što su vam rodili babe i dede. I tako redom... Nakaze ste bolesne - poručio je David besan što su u videu i njegove fotografije na kojima prstima pokazuje znak rogova, navodn dokaz da je satanista.

foto: Printscreen YouTube

Ipak, za većinu ovaj znak je danas simbol roken-rola, neobuzdane mladosti i nepristajanja na ograničenje, ali u davna vremena ovim znakom ljudi su se branili od zlih bića, bolesti i negativnih misli. Za svaki slučaj, pevačica Viki Miljković na snimanja dolazi sa nekoliko brojanica oko ruke, a Snežana Đurišić redvno posti, pričešćuje se i savetuje sa duhovnikom koji joj čita molitve, piše Svet.

