PETER STANO: EU institucije kreću sa Beogradom i Prištinom u sprovođenje sporazuma iz Ohrida

Institucije Evropske unije će idućih dana, uz podršku vođa EU, učiniti prve korake ka sprovođenju Ohridskog sporazuma zajedno s Kosovom i Srbijom, izjavio je agenciji Beta u Briselu portparol u Evropskoj komisiji (EK) Peter Stano.

Portparol visokog predstavnika EU Žozepa Borela predočio je da su Beograd i Priština ugovorno obavezani da sprovedu sporazum iz Ohrida i aneks i stavio do znanja da ako to ne učine, onda napuštaju put ka Evropskoj uniji.

Stano je podsetio na to da je Borel izjavio da će on "dve strane savetovati u obavljanju njihovog posla "u sprovođenju Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, uključujući aneks primene.

Portparol u EK je podvukao da će "međunarodni ugled i poverenje u Kosovo i Srbiju tu sad biti u igri, tako da oni treba da se iskažu kao partneri od poverenja za EU i zato je nužno da sprovedu ono što su obećali".

On je ukazao na to da će odredbe sporazuma i aneks biti ugrađene u Poglavlje 35 pregovora EU-Srbija o članstvu i program EU Specijalne grupe o normalizaciji s Kosovom.

"To znači", stavio je on do znanja, "da će dve strane biti ugovorno obavezane da sprovedu te odredbe ako žele da napreduju ka EU, a neprimena znači napuštanje puta ka Evropskoj uniji".

Stano je istakao da je Borel prošle nedelje obavestio vođe EU o razgovorima u Ohridu i rekao da Kosovo i Srbija sad moraju da ostvare na delu to o čemu su postigli sporazum.

I, kako je istakao, "Borel je ponovo predočio da su bezvredne bilo kakve spekulacije oko potpisa ili valjanosti sporazuma iz Ohrida, a sve što se dosad zbivalo u dijalogu je dokazalo da se značaj sporazuma meri stepenom njegove primene, a ne potpisom".

Visoki predstavnik EU je, ukazao je Stano, "veoma jasno stavio do znanja da je sporazum iz Ohrida utanačen, da mora biti sproveden i da nema prostora za biranje šta se hoće, a šta neće".

Borelov predstavnik za medije je naveo da su vođi EU prošlog četvrtka pozvali Kosovo i Srbiju da brzo i u dobroj veri ispune svoje obaveze preuzete na sastanku u Ohridu i naglasili da su se "Kosovo i Srbija u potpunosti obavezali da će sprovesti sve stavke sporazuma i aneks".

Beta je zamolila Stana da kaže na šta misli specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčak koji je izjavio da se "treba usredsrediti i krenuti sa pitanjima koja Srbija i Kosovo mogu da urade i koja mogu uraditi odmah".

Borelov portparol je odgovorio da "obe strane dobro znaju o čemu treba da se dogovore i sprovedu jer su to izričito prihvatile ohridskim sporazumom i EU će im svakako pomoći, ali nije EU ta koja će predlagati specifična rešenja, dok su obaveze preuzete jasno".

"A i jedna i druga strana znaju", dodao je on, "da će biti vrlo nepovoljnih posledica ako se to ne učini, jer je to deo dogovora, kao što će biti i veoma povoljnih posledica ako sporazum ne bude sproveden".

Borel je novinarima rekao da je "u aneksu sporazuma jasno rečeno da se Kosovo obavezuje da će se odmah posvetiti uspostavljanju Asocijacije/Zajednice srpskih opština", beogradski pregovarački tim je izradio predlog statusa ZSO, ali čini li nešto u tom cilju Priština, usledilo je pitanje Bete.

Stano je odgovorio da je kosovska strana veoma dobro upoznata s tim kako treba da se dođe do dogovora, rešenja za Zajednicu/Asocijaciju opština sa srpskom većinom.

I, kako je precizirao, "EU je u ohridskom sporazumu i aneksu to potpuno jasno predočila i dve strane su te koje to moraju sprovesti. EU je dala platformu za dijalog i u tom okviru se sve mora sprovesti".

Beta je zamolila diplomatske izvore u EU da objasne da li se kao problem za prve korake ka formiranju ZSO vidi to što je vodeća politička snaga Srba na Kosovu Srpska lista odbila da učestvuje na zakazanim lokalnim izborima, zahtevajući da se najpre formira ZSO i povuku specijalne policijske snage Prištine sa severa Kosova.

Diplomate u EU su odgovorili da "EU žali što Srpska lista nije iskoristila svoje demokratsko pravo da učestvuje na opštinskim izborima", ali su primetili i da je to "unutrašnja stvar, očigledno politička, samih kosovskih Srba, pitanje demokratskih opredeljenja i poteza".

"Ako Srpska lista smatra da ne treba da ide na izbore, to je njena stvar, ali obaveze iz ohridskog sporazuma ostaju, moraju se dogovorom sprovesti", rečeno je.

Diplomate u Briselu su zamoljeni da se osvrnu na izjavu Borela da je "obaveza Kosova da uspostave specifična rešenja i jemstva kako bi se zajamčila valjana ravan za samoupravu srpske zajednice na Kosovu", odnosno koja su načela utvrđena za to, hoće li ZSO imati neka izvršna ovlašćenja.

Odgovor je glasio da "to svakako mora da se reši kroz dijalog, jer sva otvorena pitanja moraju biti raspravljena i za njih nađena rešenja. Priština i Beograd će do toga doći, a EU u svemu će im pomoći".

Na opasku Bete da su se Priština i Beograd u Ohridu takođe obavezali da će prionuti na rešavanje problema nestalih lica, ali da se ne spominje takođe veoma bolno pitanje oko 200 hiljada prognanih, izbeglih Srba s Kosova i njihove imovine, diplomatski izvori u Briselu su uzvratili da "sve što je otvoren problem, a dve strane to stave na sto dijaloga, mora da se reši, iako to nije izričito navedeno u ohridskom sporazumu".

Jer, zaključili su, samo rešenja za sva otvorena pitanja će dati konačan željeni ishod, a to je normalizacija odnosa dve strane.

