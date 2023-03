"SRBIJA MORA DA IMA SVOJU POLITIKU" Prof Bratina: Imamo posla sa notornim lažljivcima, stidim se što sam Evropljanin (VIDEO)

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević ukazao je da će po svemu sudeći premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pokušati da podvali Beogradu i umesto Zajednice srpskih opština formira nešto pod tim nazivom "pro forme", ali bez suštinskih ovlašćenja Zajednice. Ova maska ili ljuštura bez sadržaja dodatno bi otežala poziciju Srba i Srbije.

Pregovore o Kosovu i Metohiji komentatisao je u jutarnjem programu Kurir televizije prof Boris Bratina sa Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a preko video poziva uključio se i Milutin Ilić, nezavisni novinar i predsednik nevladine organizacije Geopolitikon.

- Ja bih to uporedio sa Minskom 1 i Minskom 2, tj. za diplomatskom obmanom Nemačke i Francuske. Oni kupuju vreme kako bi se Albanci naoružavali i spremali za sukob. Pojava SAD pokazjue interes da ne dođe do konflikta na Balkanu, pogotovo dok traje rat u Ukrajini. Amerikanci žele da ovde dođe do nekog kompromisa, a Evropa je u jednoj vrsti vazalskog odnosa prema Americi, zbog čega ponekad i seku granu na kojoj sede - rekao je Milutinović.

Bratina je takođe vidi pregovaračku ulogu Evropske unije u negativnom svetlu.

- Jedino što je u ovakvoj situaciji moguće jeste da Srbija ima svoju politiku i da s druge strana mora pažljivo da promatra sve okolnosti koje su na delu. Mi imamo posla sa notornim lažljivicima. Sramota je šta je danas Evropska unija. Ja se stidim što sam Evropljanin. Kada je reč o tim modelima koji se nude Kurtiju mislim da se onaj nesrećni Lajčak nije loše izrazio. On je rekao: "Mi njega inspirišemo!" Ti modeli bi trebalo da liče na ZSO, pa se sad oni nadaju da će jedan od njih Kurtiju da se dopadne. Na žalost mislim da če nas događaji u svetu preteći - rekao je Bratina.

