TAČI I ZLOČINCI OVK DANAS PRED SUDOM U HAGU! Porodice ubijenih i nestalih očekuju istinu i pravdu!

Suđenje bivšim vođama terorističke Oslobodilačke vojske Kosova počinje danas u Specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu. Hašim Tači (53), Kadri Veselji (54), Redžep Seljimi (50) i Jakup Krasnići (70) suočiće se s teškom optužnicom u kojoj se govori o 445 Albanaca, Srba i Roma koji su zatvarani, maltretirani, prebijani i ubijeni 1998. i 1999. godine. Porodice žrtava zločinaca OVK čekaju najpre istinu, a onda i pravdu za svoje najrođenije. "Neka ih prate njihovi jauci i krici za pomoć dok su živi", jedna je od njihovih poruka uoči današnjeg početka suđenja.

Doživotna robija

Optužnica ovu četvorku tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene u 42 nelegalna pritvora bivše OVK na Kosovu i Metohiji i u Albaniji nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno. Optuženi su da su ljude neosnovano lišavali slobode, mučili i ubijali, a za te zločine im preti kazna doživotnog zatvora. U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na KiM, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

foto: Printscreen

Prema navodima optužnice, ta dela su izvršili optuženi pripadnici OVK protiv stotina civila i osoba koje nisu bile aktivni učesnici u neprijateljstvima. U optužnici piše i da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema različitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na KiM, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada na osobe za koje se sumnjalo da su bile protiv OVK.

Kako bih to podnela...

Predsednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na KiM Verica Tomanović poručila je za Kurir da od ovog suđenja očekuje jedino pravdu.

foto: Z.Š.

- Više od 20 godina porodice žrtava čekaju na to. Zbog čega je moralo da se čeka tako dugo pitanje je za pravosudne organe. Svako bi želeo da zna gde mu je dete, majka, otac, rođak. Zato od ovog suđenja očekujemo samo i jedino pravdu - rekla je ona.

Na spisku Udruženja ima više od 1.000 imena, od čega se gotovo 600 i dalje vodi kao nestalo. Članica Udruženja Olgica Božanić je iz porodice Kostić, iz koje je čak 15 članova kidnapovano i ubijeno 1998. od strane OVK.

- Sve naše porodice, otkako se desila tragedija da su ostale bez svojih članova koje su oteli pripadnici OVK, traže istinu pre svega. To nam je prioritet, a onda pravda... Očekujemo da tužioci i sudije budu nepristrasni, da se donese pravda za naše žrtve, jer proteklih godina, nažalost, za naše žrtve niko nije osuđen... Kao sestra, plašim se samo da ne objave neki snimak likvidacije, kako su ih zlostavljali, kako je brat za bratom jaukao, otac za sinom i sin za ocem. Ovo drugo sam sve preživela, ali ne znam kako bih to podnela. Kako bi to moj mozak, organizam podneo. Neka samo one koji su naređivali i koji su učestvovali u zločinima stigne pravda, neka ih prate njihovi jauci i krici za pomoć dok su živi - izjavila je ona za Kosovo onlajn.

Delimična satisfakcija

Advokat Goran Petronijević kaže za Kurir da je njegova glavna zamerka činjenica da se u optužnici prikriva da su sva ova ubistva i zločini bili etnički motivisani.

- Na delu je permanentno prikrivanje motiva tih ubistava, jer to su etnički motivisana ubistva, sa samo jednim ciljem - zastrašivanje, eliminisanje i proterivanje nealbanskog stanovništva s KiM, u prvom redu Srba. Toga u optužnici decidirano nema. Ovako ispada da su optuženi nasumično ubijali i da su se međusobno ubijali građani Kosova, što je apsolutno sumanuta priča. Deo optužnice u kojoj se pominju logori i gde postoje podaci da su ljudi tamo bili morali bi da unesu svetla u te događaje. Međutim, siguran sam da to neće rezultirati nikakvom optužbom za trgovinu organima, jer, ponovo naglašavam, nedostaje osnovni motiv, a to je etnička pripadnost žrtava - poručuje naš sagovornik.

foto: Kurir

Ukoliko budu osuđujuće presude, Petronijević smatra da će to doneti delimičnu satisfakciju žrtvama i njihovim porodicama.

- Potpuna bi bila da u kvalifikaciji krivičnog dela ratnog zločina, ubijanja i proterivanja stoji etnička motivisanost, a oni to uporno kriju zato što je Zapad saizvršilac u tome, kao i u trgovini organima. Njihova umešanost u to je glavni razlog prikrivanja i uništavanja dokaza - kazao je on.

ČINJENICE Ovako će izgledati suđenje - Suđenje počinje u 9 sati uvodnom rečju tužilaštva, što može trajati do pet sati - Nakon toga reč će imati žrtve, a zatim sledi uvodna reč advokata četvorice optuženih - Uvodna izlaganja trebalo bi da traju do 5. aprila, a izvođenje dokaza trebalo bi da počne 11. aprila - Tužilaštvo je navelo da će tokom ovog postupka biti ispitano 312 svedoka i da im je za to potrebno oko 545 radnih sati - Očekuje se puna sudnica: akreditovano je više od 50 novinara, najavljeni su brojni članovi familije i prijatelji optuženih, kao i druga publika

Okupljanje Albanaca u Prištini i Hagu Miting podrške Tačiju i OVK foto: Printscreen U znak podrške optuženim vođama OVK najavljena su okupljanja Albanaca u Prištini, ali i ispred suda u Hagu. Inicijativa Sloboda ima ime pozvala je na okupljanje pod parolom "Marš za pravdu" u Prištini. Poziv za organizovanje marša podržale su sve političke stranke na Kosovu. U svim opštinama na Kosovu je organizovan dolazak na ovaj skup. Albanska dijaspora se takođe organizovala da ispred suda u Hagu podrži optužene i protestuje protiv suđenja. Moto ovog okupljanja je "Za OVK, istinu i pravdu".

Kurir.rs