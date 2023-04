DA LI JE SUĐENJE HAŠIMU TAČIJU "ZMIJI" KASNA I NEPOTPUNA PRAVDA?! Petronijević: Nedostatak optužnica je što nemaju PRAVI MOTIV

U Specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu u Hagu danas počinje suđenje bivšim vođama tzv. OVK - Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju. Uvodna izlaganja predviđena su do srede a izvođenje dokaza bi trebalo da počne 11. aprila.Tužilaštvo je ranije navelo da će tokom ovog postupka biti ispitano 312 svedoka i da im je za to potrebno oko 545 radnih sati.

Putem viber poziva javio se Goran Petronijević, advokat, dajući pravni uvid u gorepomenuta dešavanja.

- Jako su značajne uvodne reči u samom procesu i samim tim svi oni koji nisu učesnici imaće kontekst šta i kako se dešavalo. Bez pobzira na zakon Kosova i liči na anglosaksonski po kome je postupao i Haški tribunal. Svi će oni dati svoje argumente. To je uobičajena procesna faza saslušavanja svedoka, a sama činjenica da je tužilaštvo dobilo preko 500 časova, znači da će sve ovo trajati ne manje od godinu dana do tri godine - ukazao je Petronijević, osvrnuvši se na vremensku distancu koja dodatno otežava dokazivanje ovog procesa.

- Posle toliko vremena ovo je samo delimična pravda. Pomislimo koliko njih neće doživeti taj momenat pravde iako jeste - ta je pravda ipak zakasnela. Svi Albanci koji su stradali dole u početku se tvrdilo da su ih ubili Srbi, a sada se zna da su stradali od svojih sunarodnika. Mi nemamo ništa što su se oni međusobno ubijali i to je čist jasan i etički motiv. Srbi i nealbanci su ubijani jer nisu Albanci i to je činjenica. I to je nedostatak ovih optužnica, a to je da nema jasnog i glasnog motiva, a to je etničko čišćenje! I Zapad i dalje pruža njima tu vrstu zaštite i drže ih na političkoj sceni već ovoliko godina - rekao je Petronijević.

