Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Ivica Dačić izjavio je da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji sve teža zbog neodgovornog ponašanja privremenih prištinskih institucija, za koje je rekao da su glavni generator svih kriza u južnoj srpskoj pokrajini.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u obraćanju medijima istakao je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne želi dijalog sa Srbijom. Konferencija za medije usledila je nakon što je tzv. Kosovska policija na severu uhapsila Srbina pod sumnjom da je zapalio automobile i ranije napao policiju vatrenim oružjem.

foto: Kurir tv

Vladimir Kokanović, predsednik Saveza Srba Slovenije i Dragoljub Kojčić, politički filozof razgovarali su o ovim dešavanjima.

Ono što možemo mi kao posmatrači, započeo je Kojčić, je kontekstualizacija situacije.

-Ovo je možda signal da će malo da se smiri situacija na KiM. Kurti ima manijakalnu ideju da očisti KiM od Srba i ne interesuje ga da pravi pozorište, pruge i ostalo, a ako Zapad krene ovom logikom on će morati da računa na Srbe kao posrednike - kaže Kojčić.

01:31 DO KADA ĆE EVROPA OVO DA TRPI? Kojčić: Postoje signali da će se situacija smiriti, ali bez Srba - Zapad ne može NIŠTA

Kokanović je prokomentarisao sve prethodne sporazume, napomenuvši takođe da Aljbin Kurti pokazuje ulično vaspitanje.

- On ne gura prst u oko samo Srbijij već i celoj međunarodnoj zajednici, ostaje pitanje zašto Evropa ovo trpi i do kada će to da trpi. Sveodoci smo ogromnih pritisaka koji su upućeni Kurtiju, gde je on uslovljen, ali je, opet, pitanje svih pitanje, do kad će Evropa to da trpi? - upitao je Kokanović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.