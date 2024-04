Nakon završene sednice Srpske napredne stranke iznet je predlog sastava nove Vlade Srbije, Miloš Vučević se obratio i saopštio kako će izgledati novi kabinet u Nemanjinoj 11. Predsedica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sazvala je za sredu, 1. maja, Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj će predstaviti ekspoze, plan rada i predlog za sastav Vlade Srbije.

Od 31 ministra, novih je osam, tri osobe koje su posle izvesnog vremena opet u Vladi. Osim o kadrovskim rešenjima buduće Vlade, o kojoj će poslanici Skupštine Srbije raspravljati tokom prvomajskim praznika, na dnevnom redu naći će se i kampanja za predstojeće beogradske i lokalne izbore, kao i pritisci na Srbiju i borba za nacionalne interese.

Dr Rajko Petrović, politkolog, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao novog kadrovskog rešenja za novu vladu i Marka Đurića kao ministra spoljnih poslova.

01:37 NAŠA SPOLJNA POLITIKA ĆE BITI ORIJENTISANA KA VAŠINGTONU! Politikolog: Marko Đurić je logičan izbor za ministra spoljnih poslova

- Pa to je nešto što je bilo očekivano, a posebno ako uzmem u obzir da je gospodin Marko Đurić figurirao među kandidatima za premijersku funkciju zajedno sa Milošem Vučevićem i Sinišom Malim. Na neki način jeste logično da u ovako turbulentnim geopolitičkim vremenima i okolnostima, čovek koji je već godinama bio ambasador i dalje svidalo se to nekome ili ne najmoćnijoj i najuticajnijoj zemlji sveta preuzme mesto ministra spoljnih poslova. To za mene nije iznenađenje, ali to je po meni potvrda da će naša spoljna politika i takođe biti orijentisana pre svega ka Vašingtonu, naravno i ka nekim drugim centrima. Ne treba zaboraviti, pošto se ja bavim bliže tim delom sveta, Latinskom Amerikom, da je Marko Đurić pokrivao i te zemlje i tu je zaista napravio dosta dobre pomake, kontakte sa zemljama poput Kolumbije i tako dalje. I sa druge strane mislim da će ministarstvo spoljnih poslova dobiti na jednoj energiji i dodatnom impulsu s obzirom da je i Marko Đurić relativno mlad čovek i verovatno će i njegovi saradnici, čitav taj tim koji će okupiti biti mlađi ljudi koji već imaju zapaženo iskustvo pa i znanja koja su stekle u praksi - rekao je Petrović.

