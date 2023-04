PREDSEDNIK VUČIĆ IZ VERONE ODGOVORIO NA NAPADE: Kao pred Prvi svetski rat, Srbija im kriva za sve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Verone i govorio o susretima sa premijerkom Italije Meloni i šefom diplomatije Tajanijem, te podsetio na veliki biznis forum koji je nedavno sa Italijanima održan u Beogradu.

Predsednik Vučić je boravio u dvodnevnoj radnoj poseti Italiji, a sutra se vraća u Beograd.

Na početku predsednik Srbije se osvrnuo na Međunarodni sajam vina u Veroni i kako se Srbija kotira na ovoj tradiconalnoj manifestaciji, gde je imao prilike da degustira i obiđe sve izlagače.

"Ove su italijanske regije predstavljene, to ste mogli da vidite, oni imaju prva ili druga najbolja vina na svetu. Jedna je hala za međunarodne izlagače i tu stojimo odlično mi i Slovenci. Najviše smo uložili i potrudili se na najbolji način da budemo predstavljeni. Za nas je to važno, ljudi neretko pocenjuju značaj Međunarodnog sajma vina, ali dolazak i Đorđe Meloni je pokazao kakav je to značaj za Italiju, a onda vam je jasno koliki to može biti značaj za nas. Za nas je mnogo važnije od samog vina jeste bio razgovor o svim drugim temama. Imali smo danas bilateralne susrete sa Đorđom Meloni, prethodna dva dana više susreta sa Kovačevskim i Ramom, ručkova, večera, više ne mogu ni sam da pohvatam. Važno je da pokušamo da napravimo dobre stvari za naše ljude kada budu išli na put u Grčku, na more, kada budu išli u Severnu Makedoniju, Albaniju na more, da im sve bude lakše. Da imamo jedinstvene radne dozvole, da povežemo ekonomiju, da imamo jedinstvenu boravišnu i radnu dozvolu, čini mi se da mnogo dobrih stvari tu ima. U tehičkom smislu, ne samo političkom. Važno je da je Italija tu uz nas, da smo uz poslednji ekonomski - biznis samit dogovorili da imamo i novi, verujem da će posle moje današnje molbe i potvrde gospođe Meloni oni zaista doći do njene posete Beogradu i Srbiji do kraja godine. Za nas je Italija drugi najveći partner u EU, treći evropski partner na svetu, iza Nemačke i Kine. Pričali smo o odnosima evropskih integracije, o situaciji na Kosovu, o svekupnoj ekonomskoj situaciji, ratu u Ukrajini, o perspektivama, energetskoj situaciji. Mnogo toga sam mogao da vidim i naučim, ali i da izvučemo neke koristi za našu zemlju", rekao je Vučić za Hepi televiziju.

Predsednik je govorio i o tome da li je vreme da se "Otvorenom Balkanu" pridruži i Crna Gora.

foto: Printscreen/Happy

"To ne mogu da kažem, to je pitanje odluke. Mogu reći ono što sam slušao od Dritana Abazovića. Danas sam čestitao gospodinu Jakovu Milatoviću, sa njim nikada nisam razgovarao, niti sam ga video, tek ćemo razgovarati. Sa Dritanom sam razgovarao i on je nedvosmisleno izrazio želju da Crna Gora uđe u 'Otvoreni Balkan'. Mislim da je to dobro za Crnu Goru, to može samo imati koristi za njih. To bi bila dobra vest koju bismo svi pozdravili. Ne očajavam iako to ne bude bio slučaj, to je njihova odluka. Njihovo suvereno pravo i odluka. Vi možete da mi objasnite šta neko u tome vidi kao loše, šta je to loše ako bi manje čekao na granicama… Kada je 'Otvoreni Balkan' u pitanju nas niko ne zove nigde da nam odlučuje, mi se sastanemo i konsenzusom donosimo odluke kako da olakšamo život našim ljudima. Mi to posle sami sprovodimo u delo. To je bolje nego kada vam to neko nameće sa strane. Mislim da to ljudi na kraju krajeva primećuju, vide, razumeju, verujem da je to dobro za građane Crne Gore. Mi ćemo sačekati kakvu god odluku budu doneli", rekao je Vučić i dodao:

foto: Printscreen/Happy

"Abazović je bio apsolutno 'za', gospodin Milatović je o tome pozitivno govorio tokom kampanje, nadam se da će u narednom periodu neka nova Vlada uz pomoć predsednika doneti takvu odluku, čekamo na to. Kada god bismo govorili o 'Otvorenom Balkanu' uvek se to svodilo ko je unutar njega, a nikako da se svede na to da razgovaramo o suštini, šta je to što mi postižemo. Mi smo drastično ubrzali procedure i kretanje, posebno takozvanih ovlašćenih prozvođača i i trgovaca u prekogračnim prelazima. Iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije, mnogo smo olakšali postupak prelaza granica, uprostili smo procedure, mnogo toga smo uspeli da napravimo. Međutim, uvek se postavlja pitanje političko, zašto neko nije tu? Nemam problem, sasvim je dovoljno da govorim da imamo i tri članice, da li bih voleo da bude i četvrta, peta, pa okej! To ne može da bude zasnovano na tome što ćemo mi da vršimo pritisak nekoga ili da želimo. Ako hoćete - hoćete, ako nećete - nećete", istakao je Vučić, a potom se osvrnuo na to da je Crna Gora dobila novog predsednika i koje su prve oblasti kojima je potrebno unaprediti saradnju.

"Ono što je važno u dve reči jeste metaforički rečeno da unapredimo poverenje i da ne postoje međusobne optužbe ni na čemu zasnovane, kao što su postojale u prethodnom periodu. Dosadašnjem predsedniku Crne Gore je za sve bila kriva Srbija, nije problem što sam ja, problem je što je Srbija uvek bila kriva. Uglavnom smo ćutali, retko odgovarali, nadam se da će u budućnosti saradnja na svim poljima biti osnovni moto naših odnosa, a ne način da onog drugog optužujemo ili da ga smatramo krivim za bilo šta što nismo uspeli da učinimo. To je najvažnije".

foto: Printscreen/Happy

Bečke novine "Standard" pišu da postoji strahovanje od predsednika Srbije, Kremlja i srpske crkve da će imati uticaj na novog predsednika Crne Gore, te se Vučić pred našim objektivom dočarao pravu istinu.

"Taj 'Standard' je poznat kao najgora antisrpska novina, ali to nije prvi put, oni su nedavno lagali da poznajem nekog Hano, Mano, nikad u životu nisam čuo za čoveka. Sad da njima odgovaram svakog dana na laži, kao i ovim tajkunskim medijima u Srbiji, stvarno mi ne pada napamet. To je jedna mantra, a oni rade dve stvari. Prva stvar je ta da Srbija uvek mora da bude kriva, kao da smo otprilike pred Prvi svetski rat i oni su namerili da Srbiju okrive za sve. Kad god Srbija ima politiku ozbiljnosti, odgovornosti i politiku u kojoj ne mogu Srbiju da gaze i u kojoj nije slabija i apsolutna u svemu. Da li im se sviđa da ponavljaju stvari koje je radio Benžamin Kalaj, uvek je ista mantra da su Srbi krivi. A drugi razlog veoma važan je način da nateramo nove vlasti u Crnoj Gori da oni nikada ne smeju da pomisle da imaju dobre odnose sa Srbijom jer ćemo im mi uvek govoriti da su sluge Vučića, Srbije i Kremlja, to više nije suptilni, nego otvoreni pritisak pojedinih zapadnih službi, medija i političara. To su njihovi trikovi. Lažovi, najobičniji, Gardijan i oni, mrtva trka. Ko će više da slaže, kao da ih plaća Šolak, a ne neko drugi. Sve je to isto. Nemojte da se sekirate i gluposti po svetu, žive od toga, mora nego da primi novac. Da prodaju istinu, ne bi mogli toliko novca da imaju. Kad prodaju laži, baš ih briga. Smisao je u tome da se vrši pritisak sve vreme, da budeš gubav, jer ćeš biti dobar samo ako pristaješ na sve", rekao je predsednik.

(Kurir.rs/Novosti/TV Happy)