"OPTUŽNICA PROTIV TAČIJA MOŽE BITI PROŠIRENA, NIJE KRAJ!" Milivojević o monstruoznim zločinima, političkoj dimenziji i posledicama

Hašim Tači se pred Specijalizovanim sudom u Hagu izjasnio da nije kriv za bilo kakve zločine na KiM i Albaniji.

Suđenje je nastavljeno i pročitana je izmenjena optužnica okrivljenima. Između ostalog pominju se 102 ubistva, uglavnom Srba, ali i Albanaca.

Sa druge strane održan je sastanak predstavnika Beograda i Prištine u Briselu, a glavna tema je bila primena dogovora u Ohridu.

Hašim Tači suočava se sa 10 optužbi za pobunu iz 1998. i 1999. godine. Specijalizovana veća saopštila su da je u postupku protiv Hašima Tačija i ostalih čelnika OVK odobreno učešće 140 žrtava.

Povodom optužnica protiv Hašim Tačija, gost jutarnjeg programa Kurir televizije je Zoran Milivojević, spoljnopolitički analitičar.

- Suđenje će biti svakako dosta zanimljivo. Pored krivičnopravne , ima važnu političku dimenziju. Na samom početku se vidi da će politička dimenzija ravnopravna sa krivičnopravnim aspektom. Politička dimenzija je bitna jer se postavlja pitanje da li će OVK kao organizacija biti kroz osudu glavnih vođa osuđena. To bi proizvelo neke političke posledice i dovelo bi u pitanje NATO agresiju u to vreme i njihovu saradnju sa OVK - započeo je Milivojević, pa dodao:

- Ako bi tužilac uspeo da dokaže sve ono što je stavljeno u optižnicu, dakle udruženi zločinački projekat, onda bi se otvorilo pitanje OVK i te vrste saradnje i to bi imalo političke posledice.

Potom je Milivojević rekao da Tači nije negirao zločin i da svi znaju da ih je činio:

- Optužnica može biti proširena, ne mora se sada očekivati kraj. Taj sud je i napravljen da bi se zločini do kraja istražili. Sama OVK nije podrazumevala samo njih četvoricu, već ceo lanac. Oni su pomenuli 102 zločina, a to nije malo. Ova politička dimenzija će biti i te kako važna. Tači nije negirao da je bilo zločina, to ni ne može da se negira, svi to znaju. Težište ide prema tom pilitičkom aspektu. On je važan jer imammo iskustvo sa haškim sudom i znamo da je politički segment bio odlučujuć u dve oslobađajuće presude u slučaju Haradinaja, iako nije sporan zločin.

