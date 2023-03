KOLIKO NERADNIH DANA NAS OČEKUJE ZA USKRS I 1. MAJ? Uz ove "trikove" možete ostati duže na ODMORU! Za praznik rada i do 9

Uskrs je veliki verski praznik i uvek slavi u nedelju i ne može da bude pre 4. aprila, ali ni posle 8. maja, a zanimljivo je da će se 2025. godine preklopiti katolički i pravoslavni u istom danu, 20. aprila.

Po crkvenom kalendaru, Uskrs se slavi tri dana. Za ovaj praznik, zaposleni će imati slobodne dane od petka 14. aprila, pa sve do 17. aprila, zaključno sa tim danom, odnosno drugim danom Uskrsa.

Vernici obeležavanje "najradosnijeg hrišćanskog praznika" počinju već u Veliki četvrtak 13. aprila, koji je po biblijskom predanju poslednji dan Isusove slobode kad se desila i legendarna Tajna večera.

Ovaj dan nije neradan, ali se računa kao praznik. Veliki petak je ove godine 14. aprila i nosi sećanje na raspeće Isusa Hrista. Od petka počinju neradni dani. Velika subota, drugi dan hrišćanske žalosti, je 15. aprila, da bi 16. aprila osvanula nedelja, Uskrs ili Vaskrs, kojim se slavi Isusov povratak u život.

Srpska pravoslavna crkva obeležava drugi dan Vaskrsa - Vaskršnji ponedeljak, pa je i 17. april neradan dan.

Ako biste hteli da spojite neke dane za Uskrs, onda će vam biti potrebno da imate 'viška' dana odmora, odnosno samo četiri dana kako biste dobili 10.

To bi onda izgledalo ovako: bili bi vam slobodni dani koje imate za Uskrs (četiri dana), uzmete još četiri dana odmora i iskoristite ih za dane od utorka do petka (od 18. aprila do 21. aprila) i spojite sa vikendom koji nailazi te nedelje odnosno 22. i 23. april. To vam je tačno 10 dana odmora.

Praznik rada – 1., 2. maj (padaju u ponedeljak i utorak) takođe donosi produženi vikend, a ako imate još neke dane od starog odmora, možete uzeti samo tri dana (sredu, četvrtak, petak) i dobiti devet dana odmora. Da pojasnimo, tako ćete spojiti dva dana praznika, tri preostala radna dana u nedelji i dva vikenda i imaćete mogućnost da možda negde i otputujete.

