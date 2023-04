TRINAESTA PENZIJA ZA PENZIONERE BEOGRADA: Stefan Krkobabić zahteva!

za one sa najnižnim primanjima

- Trinaesta penzija za penzionere Beograda. Za one sa najnižim penzijama ona je danas više nego nužna, a ubeđen sam da to gradski budžet može da podnese. Briga za najmlađe i briga za najstarije za nas su prioriteti, a novac utrošen za to je najbolje utrošen novac - izjavio je potpredsednik PUPS - Solidarnost i pravda i predsednik poslaničke grupe Stefan Krkobabić juče na izbornoj skupštini Opštinskog odbora Voždovac i dodao:

- I naravno, ne smemo da zaboravimo: socijalna - garantovana penzija i za građane Beograda. Jer ima onih koji nisu penzioneri, nikada neće postati penzioneri, a stariji su od 65 godina i nemaju nikakva primanja.

foto: PUPS-Solidarnost i pravda/Univerzum HD Media

U prepunoj sali Opštine Voždovac za predsednika Opštinskog odbora izabran je Dušan Rakić, a za potpredsednike Zdravka Vukšić, Gradimir Tanasijević i Vladimir Spasojević.

- Voždovac i sela Voždovca su u Beogradu, ali očekujemo da i Beograd bude na Voždovcu i u selima Voždovca. A to znači infrastruktra, dobri putevi, trotoari u selima, ulično osvetljenje, uređeni vrtići i škole, ali i klubovi za penzionere i mobilne zdravstvene ekipe koje dolaze na kućni prag. To s pravom očekuju građani Voždovca, za to se bori PUPS i zato su oni u PUPS-u - izjavio je Rakić, koji će naredne četiri godine voditi Opštinski odbor Voždovac.

Na skupu je poručeno da se, odlukom države da od januara 2023. godine penzije prate plate, ostvaruje osnovni vrednosni stav Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda – poznat kao Tri P, čime se omogućava da penzije učitelja, lekara ili vojnika rastu onoliko koliko rastu primanja njihovih aktivnih kolega.

foto: PUPS-Solidarnost i pravda/Univerzum HD Media

PUPS - Solidarnost i pravda snažno se zalaže za predlog Milana Krkobabića o uvođenju tzv. socijalnih - garantovanih penzija od najmanje 100 evra. Ovaj poseban vid socijalnog davanja bio bi namenjen osobama preko 65 godina starosti koje nisu ostvarile pravo na penziju, nisu korisnici socijalne pomoći, nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda. Među njima je najveći broj žena sa sela, ali i ne tako mali broj onih u gradskim sredinama i ovakav vid davanja bila bi potvrda da im se društvo odužuje za sve što su mu tokom svog životnog veka dale, radeći u domaćinstvima.

Borba za radnike nastavlja se pozivanjem stranih kompanija na internu i eksternu korporativnu odgovornost, kako bi naši radnici imali jednaka prava kao i radnici u matičnim zemljama tih kompanija, pre svega kroz korporativne ugovore i participiranje u dobiti preduzeća.

Na istoj sednici izabrani su članovi stalnog sastava Opštinskog odbora, članovi Nadzornog odbora i disciplinske komisije, kao i sekretar. Izbornoj sednici na Voždovcu prisustvovali su predsednik Izvršnog odbora i narodni poslanik Ilo Mihajlovski, potpredsednica PUPS - a i predsednica Gradske organizacije penzionera Beograda Ružica Belanović, potpredsednik izvršnog odbora Dragan Stojanović Šumar, članica Izvršnog odbora i koordinatorka Ženske mreže PUPS-a Mira Jovanović, član Izvršnog odbora Dragan Tešić i predsednik nadzornog odbora Dragan Đurđević.

(Kurir.rs)