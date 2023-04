DA LI SMO GRAĐANI, ILI PODANICI? Kontroverzna izjava profesora Stojiljkovića o demokratiji ĆE VAS IZNENADITI: Šta bira Srbija?

Razmišljate li ikad, i da li se zapitate o sopstvenoj slobodi?

Upravljamo li svojim životom, ili dozvoljavamo da ga drugi vode, prepuštajući se stihijskom vrtlogu dešavanja u državi i nizu okolnosti - na koje biramo da ne reagujemo, ne zapitavši se, nikada:

Da li smo mi kao državljani Srbije građani, ili podanici?

Ovim pitanjem započet je razgovor u emisiji "Crveni Karton" pod vođstvom autora, pisca i kolumniste Kurira, Svetislava Basare i Zorana Stojiljkovića, profesora na Fakultetu političkih nauka.

foto: Kurir tv

Oni su većinski podanici. Građani ne pristaju da odrastu, iznosi neoptimistično viđenje Stojiljković, a sklonost ka harizmi i inicijativi je gotovo nepostojeća.

- Građanin znači reagovati i napraviti uzajamnu konekciju u kojem je građanin neko ko shvata da, ne samo zato što plaća porez, ima pravo i da pita državu. To podrazumeva političko punoletstvo. Ljudi ne pristaju da odrastu! Došao sam do zaključka da ljudi ostaju, ili bahato primitivni, ili infantilni. Došao sam do toga da je ovo sistem uzajamnog varanja u kome učestvuju samoprozvani lideri, koji upravljaju narod zavodeći ga i podilazeći mu. Sa druge strane, građani, i u ovom slučaju podanici, nisu naivni u čitavoj toj priči, ali lišavaju sebe odgvornosti: Zato je na ovo tlo padao dobro komunizam, jer je vaše samo to da budete dobri i poslušni i čeka vas birokatsko mesto. Nisu samo Srbi tipični po tome, to je zajednička karakteristika svih naroda na Blakanu - rekao je Stojiljković i dodao da se sklonost ka harizmi i inicijativi retko sreće na Balkanu.

01:32 GRAĐANSKA ODGOVORNOST, ILI PODANIČKA POSLUŠNOST: ŠTA BIRA SRBIJA?

Uporište za prethodne reči našao je u sledećem izlaganju.

- Mi lako prelazimo granice. Čast ode u častohleblje, a hrabrost u suludo junačenje... Zavist, ljubomora, strasno reagovanje i nepodnošenje razlika. Sticanje veština, ne postoji neka vrsta kritičnosti prema sopstvenoj poziciji i neka vrsta tolerancije i rekao bih gotovo polovina građana Srbije je u tom podaničkom stavu, a 20 odsto je onih koji elementarno pokušavaju da zauzimaju svoju poziciju - smatra on.

Prosto je i jednostavno je, kako dalje navodi Stojiljković, da je suština da građani nisu skloni demokratiji.

- Građani i građanke Srbije nisu skloni demokratiji, ona im je previše neefikasna, puna rasprava, diskusija, argumentacije. Ono što može da prođe kod nas je nešto što zovu demokratura. Na primer: ja vas izaberem, pustim vas da neko vreme vladate, pa vas se rešim i to često na dosta ružan način, a da u međuvremenu ne reagujem. Jedino to može da reši neki harizmatičan lider, i to je bio Đinđić, ali da vodi vlast tako da podiže neku vrstu kapaciteta koji ima i da uključuje ljude oko sebe u to što radi - kazao je.

Kada građani, bez treninga i veština upadnu u polje demokrata oni su demagozi, nastavlja Stojiljković.

- Kao što je svaka vrsta protesta da se uspraviš i budeš punoletan - dodao je, dok je Basara primetio kako je u Srbiji sve okrenuto naopako - zadovoljiti prvo narod, pa onda raditi individualno sa onim što je ostalo - na šta se Stojiljković složio.

- To je ideja personalizma. To je nešto između ego tripa i pohlepe, gubljenje u posesivnoj psihologiji. Mi nemamo dovoljno ljudi koji su "persone" - rekao je.

