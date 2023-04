STEFAN KRKOBABIĆ: Jedino trinaesta penzija pomaže penzionerima sa najnižim penzijama

„Samo trinaesta penzija pomaže penzionerima sa najnižim penzijama. Trinaesta penzija kao poseban institut odgovorne socijalne politike jedino može da pomogne penzionerima sa najnižim penzijama. Zato moraju da se postaraju državna blagajna i blagajne lokalnih samouprava. Nužna nam je pravednija preraspodela. To traže i očekuju ljudi sa najnižim penzijama“, izjavio je Stefan Krkobabić, potpredsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda i predsednik Poslaničke grupe.

Delegati iz svih mesnih odbora PUPS – Solidarnost i pravda Surčin jednoglasno su za novog predsednika izabrali Borivoja Simića, a za potpredsednike Radoslava Mijailovića i Časlava Markovića.

„Sa nama su penzioneri, poljoprivrednici i radnici iz Surčina. Posebno ćemo se zalagati za oživljavljanje naših okolnih sela, a to znači infrastruktra, dom zdravlja, dom kulture, gradska pijaca, trotoari u selima, ulično osvetljenje, uređeni vrtići i škole, ali i klubovi za penzionere i mobilne zdravstvene ekipe koje dolaze na kućni prag. To s pravom očekuju građani Surčina, za to se bori PUPS i zato su oni u PUPS-u“, izjavio je Simić, koji će naredne četiri godine voditi Opštinski odbor Surčin.

Na skupu je poručeno da se, odlukom države da od januara 2023. godine penzije prate plate, ostvaruje osnovni vrednosni stav Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda – poznat kao Tri P, čime se omogućava da penzije učitelja, lekara ili vojnika rastu onoliko koliko rastu primanja njihovih aktivnih kolega.

PUPS - Solidarnost i pravda snažno se zalaže za predlog Milana Krkobabića o uvođenju tzv. socijalnih - garantovanih penzija od najmanje 100 evra. Ovaj poseban vid socijalnog davanja bio bi namenjen osobama preko 65 godina starosti koje nisu ostvarile pravo na penziju, nisu korisnici socijalne pomoći, nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda. Među njima je najveći broj žena sa sela, ali i ne tako mali broj onih u gradskim sredinama i ovakav vid davanja bila bi potvrda da im se društvo odužuje za sve što su mu tokom svog životnog veka dale, radeći u domaćinstvima.

Borba za radnike nastavlja se pozivanjem stranih kompanija na internu i eksternu korporativnu odgovornost, kako bi naši radnici imali jednaka prava kao i radnici u matičnim zemljama tih kompanija, pre svega kroz korporativne ugovore i participiranje u dobiti preduzeća.

Na istoj sednici izabrani su članovi stalnog sastava Opštinskog, odbora, članovi Nadzornog odbora i disciplinske komisije, kao i sekretarca PUPS – a.

Izbornoj skupštini prisustovali su predsednica Gradske organizacije penzionera Beograda Ružica Belanović, članica Izvršnog odbora i koordinatorka Ženske mreže PUPS-a Mira Jovanović, predsednici Opštinskih Odbora Stari Grad i Voždovac Milan Čukić i Dušan Rakić, kao član Izvršnog odbora Snežana Petrović.

