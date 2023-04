DUŠAN OTVORIO PRVU SIGURNU KUĆU ZA MUŠKARCE U SRBIJI: I mi trpimo nasilje, treba nam zaštita

ĆUPRIJA - Nasilje u porodici prema ženama i deci je višegodišnji problem koji Srbija pokušava da kroz primenu zakona i edukaciju smanji. Ipak sve češće kao žrtve porodičnog nasilja pojavljuju se i muškarci, iako se oni retko odlučuju da to i prijave.

Upravo zbog ovog problema, na koji se isto kao kad je u pitanju nasilje nad ženama u većini slučajeva ćuti, u Ćupriji je otvorena Sigurna muška kuća. Dušan Trifunoć prvi u Srbiji osnivač je sigurne kuće za muškace jer smatra da su i njima podjednako ugrožena prava. Tvrdi da su muškarci diskriminisani iako je njihova uloga u stvaranju porodice podjenaka, ali i u svim ostalim obavezama u držvi u društvu.

- Došao sam na ideju da zaštitim prava muškaraca, da bude muškarac. U Evropi, u hrišćanskom delu sveta samo se muškarac ne tretira kao ravnopravni partner i kao neko ko treba da predvodi društvo. Kada su poplave prvi su muškarci, kada su ratovi prvi su muškarci, a kada treba stvarati porodicu muškarac se izbriše. Na žalost, i on treba da se pita za natalitet zbog čega nemamo demografsku dobru sliku - kaže Dušan Trifunović osnivač NVO „Muška sigurnost“.

Potkrepljen iskustvom da se na televizijima prikazuju ubistva, kao i nasilje u porodici rešen je da osnaži položaj muškaraca u društvu.

- Poražavajuća je statistika MUP-a koju mi imamo. Podjednaki broj muškaraca je stradao od svojih partnerki u ubistvima, samo što su mnogo monstruoznija. Mi želimo da društvenim dijalogom stignemo do toga da nema nasilja u porodici, ubistava i samoubistava. Najveći je problem kada dođe do podele imovine, zbog čega dolazi do nasilja u porodici, odnosno lažno nasilje - ističe Trifunović.

On dodaje da muškarci postaju žrtve nasilja najčešće posle uspostavljanja sigurnog ekonomskog života ili pada standarda. Želja da se živi kao u španskim serijama i turskim sapunicima tj. tuđim uspešnim životima, jeste bežanje od istine i realnosti što daje iluzije. Zato on poziva na društveni dijalog i žene i muškarce, što je po njemu jedini ispravan način prevazilaženja sukoba bilo kakve vrste.

