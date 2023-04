BOLJA SRBIJA KOLEKTIVNO PRISTUPILA SNS! Glišić: "Imamo jednu ideju, a to je bolji život svih naših građana"

U sedištu Srpske napredne stranke, danas je predsednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić održao konferenciju za novinare.

– Politika SNS je politika okupljanja odgovornih ljudi oko nacionalnih interesa, mir i stabilnost, kao i ekonomski napredak i očekujemo podršku dobronamernih ljudi. Stranka Bolja Srbija kolektivno pristupa SNS na čelu sa Draganom Jovanovićem. predsednikom stranke. Hvala im na podršci. Svi mi imamo jednu ideju, a to je bolji život svih naših građana.

Dragan Jovanović je rekao da su odlučili da podrže politiku predsednika Aleksandra Vučića i da pristupe toj stranci.

– U ovom trenutku u kom se nalazi Srbija odlučili smo da podržimo politiku predsednika Aleksandara Vučića. Želimo da doprinesemo svojim iskustvom odbornika i tako pokrenemo infrastrukturu, napravimo od Topole javni servis građana i da nastavimo sa tom praksom i da određene projekte ostvarimo.

Podsetio je da je predsednik Vučić posetio Topolu prošle godine.

– Bitna nam je izgradnja autoputa Vožd Karađorđe, ulaganje u turizam, projekat obnove kraljeve vinarije što je Vučić i najavio, ali i rešavanje oko pitanja velikih ulaganja za napajanja pitkom vodom što je glavni problem u Topoli – kaže Jovanović.

– Topola, Šumadija i Oplanički kraj imaju stabilan razvoj, a upravo je predsednik Vučić garant tog napretka i razvoja Šumadije kakvu želimo i zato što postali deo ove porodice – završava Jovanović.

Glišić kaže da je Jovanović od sada glavni čovek SNS u Topoli i deo odbora SNS.

O Kentkartu i izborima

– Na potezu su nadležni organi, svako ko je uradio protiv zakona i sa naznakama korupcije treba da odgovara. Članstvo u ovoj stranci ne znači zaštićenost od zakona. Ako se utvrdi istina, moraju da odgovaraju. Ako ima elemenata da je bilo čiji savetnik uradio nešto korumptivno, treba da odgovara – kaže Glišić i dodaje:

– Spremni smo da izađemo u susret opoziciji. Izbori lokalne samouprave će morati svakako uskoro da se organizuju jer je ostalo još desetak mescei, gledaćemo da objedinimo sve lokalne izbore. Što se mene tiče, ja bih to sad organizovao, jer kad vam ospore legitimitet, vi imate želju da ih pobedite rezultatima – kaže Glišić.

Na pitanje o gradonačelniku Žagubice, Glišić kaže da on ne može da bira onog ko će voditi taj narod, već to rade isključivo građani, ali još jednom apeluje da nadležni organi rade svoj posao i da osuđuje nošenje oružja za koje se nema dozvola. Ističe da ukoliko policija iz Žagubice ne može da sprovede postupak do kraja, to treba da uradi policija Braničevskog okruga.

Kurir.rs/Novosti