"KURTIJEVA POLITIKA ZAVISI OD RATA U UKRAJINI" Diplomata objasnio zbog čega Priština dozira provokacije: ODGOVARA IM STATUS KVO?!

Na Kosovu i Metohiji Vaskrs je prošao relativno mirno, uz pojedinačne provokacije.

Ipak, uoči Vaskrsa u centru Kosovske Mitrovice potpisivana je peticija za povlačenje specijalnih jedinica Kosovske policije sa severa. A neposredno pred praznike, na Veliki četvrtak, i predsednik Vučić sastao se sa predstavnicima Srba koji žive u južnoj pokrajini i u otvorenom razgovoru obećao da će država učiniti sve da pomogne svojim ugorženim građanima.

O tome gde smo skoro 10 godina kasnije od potpisivanja Briselskog sporazuma i šta se može očekivati od lokalnih izbora najavljenih za 23. april, govorio je gost emisijie Puls Srbije na Kurir TV, diplomata Branko Branković.

- Razuma kod Kurtija i društva nema. On je irelavatna pojava. Iza njega stoje oni koji ga podržavaju. Sve to što on radi, pa je čestitao Uskrs, to je scenario koji on mora da obavi. Ali ono što takođe treba da obavi to se ne pomera sa mrtve tačke. To je naravno formiranje Zajednice srpskih opština. On je glasnogovornik onih koje stoje iza njega i koji mu govore kada će da počne sa ispunjavanjem te obaveze - rekao je Branković.

Naglasio je značaj ishoda rata u Ukrajini koji će prema njegovom shvatanju bitno uticati na rasplet kosovske situacije.

- Mnogo toga zavisi od toga kako će se stvari sa Ukrajinom rešavati. Oni koji guraju Kurtija da ovo radi, gube svoje pozicije u Ukrajini, pa zadržavaju sve ovo ovde, ovaj status kvo uz sve one natpise UČK na kućama i automobilima na Vaskrs. Amerikanci gledaju da ne rade ništa dok se ne vidi kako stvari stoje sa Ukrajinom, a tamo im ne cvetaju ruže. Nije im interes da se pravi velika buka niti da se prave velike provokacije. Oni doziraju provokacija kako mi ne bismo reagovali, a naša politika je veoma mudra jer ne nasedamo na takve stvari - rekao je Branković i dodao:

Sve dok situacija sa Ukrajinom ne dobie svoje razrešenje, njima ne odgovara da se uradi ono što treba da se uradi, a to je Formiranje zajednice srpskih opština, povlačenje tzv. kosovskih snaga sa severa i slobodni izbori na severu Kosova.

