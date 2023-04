SRBI NA KIM 10 GODINA ČEKAJU OSNIVANJE ZSO! To je uslov svih uslova, bez toga nema ozbiljnijeg napretka u dijalogu

Sutra se navršava decenija otkako je potpisan Briselski sporazum. Kosovska strana do danas nije uradila svoj deo posla

Tačno deset godina od potpisivanja Briselskog sporazuma navršava se sutra, a do dan-danas nije formirana Zajednica srpskih opština (ZSO), iako se upravo na nju odnosi čak šest od ukupno 15 tačaka sporazuma. Iako je ona uslov svih uslova Srbije za bilo kakav ozbiljan napredak u dijalogu, nema naznaka da Priština ima ozbiljnu nameru da je zaista formira.

Prepiska na Tviteru

Na ovu činjenicu podsetila je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je, komentarišući izjavu kosovskog premijera Aljbina Kurtija da nakon dogovora Prištine i Beograda u Ohridu 18. marta treba započeti proces implementacije, ukazala da je prošla čitava decenija od potpisivanja Briselskog sporazuma.

- Devetnaestog aprila navršava se tačno 10 godina, cela decenija od potpisivanja Briselskog sporazuma. Čekamo 10 godina da Priština uradi svoj deo posla, 10 godina da se formira Zajednica srpskih opština. Učinite to - poručila je ona na Tviteru.

Prethodno je Kurti izjavio da ono što je dogovoreno između Beograda i Prištine treba da se u potpunosti sprovede.

- Proveli smo poslednje dve godine u Briselu razgovarajući o pravno obavezujućem sporazumu Kosova i Srbije. U Ohridu 18. marta visoki predstavnik EU Đuzep Borelj je zvanično objavio dogovor. Ono što je dogovoreno treba u potpunosti da se sprovede - potpuno i odmah. Bez delimične implementacije i bez odlaganja - naveo je Kurti na Tviteru.

Nerviranje Srbije

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ocenjuje za Kurir da je očigledna namera Prištine da vrda u nedogled po pitanju formiranja ZSO.

- Mi smo formiranje ZSO sve vreme postavljali kao preduslov za dalje dogovore. Došao je potom ovaj plan Amerike i Evrope, koji je bio u oštroj formi - "uzmi ili ostavi" i mi nismo odbili, ali nismo ni prihvatili zato što su stavili crvene linije. Ali smo se otvorili za praktične interese i ponovili uslov da se prvo sprovede ZSO. To je prihvaćeno od zapadnih aktera, a prećutno, pa čak i nedobrovoljno, prihvaćeno je i od strane Prištine. No, onda je Priština počela da pruža sve veći otpor, a Zapad sve manje nastoji da Prištinu privoli da to uradi - kaže Jovanović.

Sada smo, ocenjuje, na maltene mrtvoj tački.

- Priština ne samo da odbija da formira ZSO već i uslovljava, hoće da tom sporazumu izvadi dušu, a Zapad ne čini ono što je neophodno da je od toga odvrati. Verujem zato da Priština ne deluje samostalno, već uz blagu naklonost Zapada. Cilj je da se Srbija što više nervira i isprovocira kako bi se izmerila njena zvanična rešenost da spremno brani Srbe tamo i svoju poziciju - kaže Jovanović.

Sporazum u 15 tačaka Potpisali ga Dačić i Tači Briselski sporazum ima 15 tačaka, od kojih se šest odnosi na ZSO, koja nije formirana. Ostale tačke se odnose na integraciju Srba u kosovsko pravosuđe i policiju, postizanje sporazuma o telekomunikacijama i energetici, održavanje lokalnih izbora na severu, dok se u 14. navodi da je dogovoreno da nijedna strana neće blokirati ili podsticati druge da blokiraju napredak druge strane na njenom putu ka EU. Sporazum su potpisali tadašnji premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači.

