ALERGIJE NISU SAMO DOSADA, MOGU DA BUDU OPASNE PO ŽIVOT! Šundić Vardić: Za vreme polenskih alergija, POVEĆAN JE BROJ SAMOUBISTAVA

Alergije su sve učestaliji problem kod građana, ali ako izuzmemo proleće i leto kada su i udarni termini za sve osetljive osobe, ima i onih koji tokom cele godine imaju različite, kombinovane probleme alergijskog tipa.

Koji alergeni su trenutno najprisutniji proveravala je novinarka Kurir TV Ivana Jovanović sa svojom sagovornicom.

- Alergije su najzastupljenija bolest današnjice, skoro svaka druga osoba ima neko alergijsko oboljenje. Čini mi se da i pacijenti i društvo zanemaruju problem na svakodnevnom nivou, poput kijavice , suzenja očiju, kašlja. Ali zanemarujemo i kardiovaskularne probleme. Dosta alergija utiče na mentalni život pacijenata. Za vreme polenskih alergija je povećan broj samoubistava - kaže Snežana Šundić Vardić iz nacionalnog udruženja "Alergija i ja".

Sagovornica Kurir TV otkriva i šta je najbolje rešenje u borbi protiv alergija.

- Trajna rešenja postoje, to je imunoterapija, a mi kao udruženje apelujemo da se takva terapija uvrsti u svakodnevno lečenje i da bude svima dostupna. Nažalost, ona ide na teret pacijenata i mali broj ljudi zna za nju. Može da bude u vidu vakcine, ili sublingvalno, odnosno oralno i košta oko 500-600 evra na godišnjem nivou. Treba je primenjivati nekoliko godina uzastopno i tako možemo sprečiti dalju progresiju alergijskih oboljenja. Alergijski put ima krajnji simptom, a to je je alergijska astma i ne želimo da do toga dođe - dodaje Šundić Vardić.

Za sve one koji bi da se detaljnije informišu o ovom problemu, postoje i brojne radionice.

- Imamo fantastične imunologe, alergologe i stručnjake koji se bave alergijama, pulmologe, otorinolaringologe. Apelujemo da se poveća broj specijalista u slučaju alergija jer su one najzastupljenije. Mi petu godinu zaredom organizujemo besplatna savetovališta, sad nam je sagovornik Gordana Petrović u formi webinara zatvorenog tipa, gde pacijent u intimnijoj atmosferi može da kaže svoje simptome kako bi ga lekar posavetovao - zaključila je Snežana Šundić Vardić.

