SIMPTOME OVE BOLESTI NA SVETU IMA 600 MILIONA LJUDI Dr Stekić otkriva sve o alergijama AKO PRIMETITE OVO OBAVEZNO SE JAVITE LEKARU

Sa prvim zracima sunca i proleća došle su i suzne oči, iritacije u nosu i kijavice. Možete već da pretpostavite da ćemo govoriti o alergijama. Zašto smo osetljiviji u proleće i šta trenutno vreba pa nam kvari svakodnevnicu, saznali smo od Aleksandre Plavšić i njene sagovornice.

- Sa dolaskom lepšeg vremena naši sugrađani provode više vremena na otvorenom i u prirodi i češći su slučajevi alergije. Dolazi do cvetanja drveća i nekih korovskih biljaka i oslobađa se velika količina polena. Polen nije šetan za većinu ljudi, ali ljudi koji su alergični, njihov imunološki sistem polen prepoznaje kao kao strano telo, odnposno alergen, tako da dolazi do alergijske reakcije i glavni produkt je oslobađanje histamina i mnogih drugih medijatora koji dolaze do promena na sluzokoži - dr Marica Đukić Stekić, doktorka Doma zdravlja Sremska Mitrovica.

Kada su u slučaju alergije sa osipima i pečatima savet je da se pacijent obavezno javi lekaru

- Najčešće je u pitanju alergijski rinitis i prevalenca alergijskog rinitisa je negde oko 20% do 30%, što znači da negde oko 600 miliona ljudi sa tendencijom rasta ima alergijski rinitis. Javljaju se i problemi vidu pečata i osipa, i tada obavezno treba da se javite lekaru - dr Marica Đukić Stekić, doktorka Doma zdravlja Sremska Mitrovica

