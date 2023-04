U NEDELJU IZBORI NA SEVERU KIM, SL NE UČESTVUJE: Opasan politički bezobrazluk i bezbednosna provokacija

Režim Aljbina Kurtija rešen da se glasanje održi po svaku cenu, i to u Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu. Analitičari ocenjuju da sve to nema legitimitet

Vanredni lokalni izbori na severu Kosova i Metohije, koji se održavaju u nedelju, 23. aprila, proći će bez Srpske liste (SL), koja na njima neće učestvovati, a glasaće se u policijskim stanicama, jer Priština nije uspela da pronađe dovoljno mesta gde bi glasanje moglo da se održi. Analitičari su ih zbog svega ocenili kao veštački isforsirane kvaziizbore.

Glasanje i u dvorištima

Čak su, prema nezvaničnim informacijama, protiv izbora u ovakvom obliku bile i SAD, koje su se zalagale da se oni ponovo odlože, te da se najpre postigne dogovor da na njih izađe i Srpska lista. No, prištinske institucije i vlada, sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, rešene su da se izbori održe po svaku cenu, i to u Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu, na deset biračkih mesta, u odnosu na prethodno održanim izborima, kada se glasalo na 44 biračka mesta. Ovoga puta pak glasaće se u tek sedam škola, u mestima koja su mahom naseljena Albancima, kao i u dvorištima tri policijske stanice.

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, kaže za Kurir da izbori na takav način ne bi trebalo da se održe.

- Ovo se zove pravno nasilje nad srpskim narodom i zloupotreba u interesu jednog uzurpatora vlasti, koga podržava i međunarodna zajednica, jer to inače ne bi smelo da se dogodi. To je ruglo i Kosova i Metohije i međunarodne zajednice, pod čijim budnim okom se sve to dešava i služi na čast svima jednako - kaže Miletić i dodaje da izbori jednostavno nemaju objektivnog legitimiteta, te da je "sve veštački i kvazi, kao uostalom i sve institucije na KiM, koje nemaju utemeljenje u pravu i pravdi".

Dva scenarija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Kurir da je održavanje izbora bez dogovora sa Srbima sa Kosova i državom Srbijom, tačnije izostanak formiranja ZSO, opasan politički bezobrazluk i bezbednosna provokacija.

- Postoje dva scenarija - jedan da albanski političari i zapadni posrednici ozbiljno shvate te izbore i delegitimišu ZSO, a drugi da izbori nemaju suštinskog značaja na politički proces. Ovo drugo je povoljnije, dok prvo nije nemoguće. Dakle, nalazimo se u vrtlogu političke nestabilnosti i egzistencijalne neizvesnosti - konstatovao je on.

Petar Petković Cilj je potpuna okupacija severa KiM Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da "najveću odgovornost u pokušaju da se politički i na svaki drugi način porobi srpski narod na severu Kosova i Metohije snosi međunarodna zajednica, koja snažno podržava nasilno održavanje izbora na kojima Srbi neće glasati". Poručuje da su "takvi izbori, koji imaju za cilj da ponište postojanje apsolutno većinskog srpskog naroda na severu KiM, nastavak terora i nasilja Kurtija nad Srbima, sa ciljem potpune okupacije severa KiM".

