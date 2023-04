"EVROPSKI PARLAMENT JE VERIFIKOVAO BEZ GLASANJA!" Stručnjaci o liberalizaciji viza tzv. Kosova: Kao da postoji TAJNI KABINET

Ukidanje viza za građane južne srpske pokrajine koji putuju u EU predložila je Evropska komisija u decembru, na osnovu procene da je KiM postiglo značajan napredak u svim oblastima mape puta za liberalizaciju viznog režima.

Sutra će biti održana ceremonija potpisivanja pravnog akta gde će učestvovati predstavnici EP i Saveta ministara EU.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je da neće dozvoliti da se "konstruktivnost Srbije posmatra kao slabost i to baš povodom 20 godina od prijema Srbije u Savet Evrope i upitao kako je moguće da 10 godina posle potpisivanja Briselskog sporazuma i odbacivanja obaveza da formira ZSO, tzv. Kosovo treba da bude nagrađeno početkom procedure za njihov prijem dodajući da je to neoprostiv faul."

foto: Beta Milos Miskov, Shutterstock, Ilustracija

Pitanje članstva tzv. Kosova u Savet Evrope našlo se pred Komitetom ministara na insistiranje Nemačke.

Zašto je u ovom trenutku Evropski parlament bez glasnaja doneo ovakvu odluku? Na ova, ali i mnoga druga pitanja o ovoj temi govorili su gosti "Usijanja" prof. Boris Bratina, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Bratina je rekao kako Brisleski sporazum nije bio smišljen sa idejom da će ikada od njega zavisiti budućnost srpskog naroda na KiM pa je odlično uporedio sa filozofskim delom koje nosi naziv Razaranje uma.

01:10 EVROPSKI PARLAMENT JE VERIFIKOVAO BEZ GLASANJA! Stručnjaci o liberalizaciji viza tzv. Kosova: Dole nikada nije bilo ovako loše

- Ovo je svakako nagrada. Ako uzmemo u obzir samo poslednjih šest meseci, primetićemo da su povećali intezitet nasilja, ali i da nisu ispunili niti jednu tačku Briselskog sporazuma koja se odnosi na ZSO, onda znači da je nagrađeno viznom liberalizacijom upravo nasilje koje sprovode. Ako biste me pitali kako je sada na Kosovu, rekao bih vam da nije nikad bilo ovako loše. Kosovo i Metohija počinju da liče na varšavski geto. Neko može da nagrađuje svoje poslušnike, neko ih je nagrađivao i ranije, pa to može da radi i sad. Celokupna situacija, ali ne samo na Kosovu, već za sve sprske države savršeno se podudara sa naslovom jedne filozofske knjige "Razaranje uma" - započeo je Bratina, pa nastavio:

NEKOLIKO REČI O DELU "RAZARANJE UMA" Knjiga "Razaranje uma" britanskog filozofa Rodžer Skrutona objavljena je 1985. godine, u vreme kada su se u zapadnom svetu pojavile tendencije koje su naglašavale relativizam i skepticizam u pogledu vrednosti i smisla. Autor tvrdi da je upravo takav stav doveo do rastakanja tradicionalnih institucija i normi koje su bile ključne za društveni poredak i individualnu slobodu. foto: Aleksandr Kichigin / Alamy / Alamy / Profimedia Skruton se u knjizi bavi temom koju naziva "filozofija destrukcije", koja uključuje skeptički pristup prema svemu što je starije od trenutka u kojem živimo. On smatra da je ova filozofija prisutna u modernoj umetnosti, kulturi i obrazovanju, a da je njena posledica rastakanje tradicionalnih institucija i vrednosti koje su ključne za društveni poredak i individualnu slobodu.

- Taman se dogovorite nešto i to onda više ne važi i od vas se zahteva nešto drugo. Vi ponovo ispunite to, ali onda se ponovo nešto novo zahteva, a ono prethodno se poništava. Na taj način Albanci pokušavaju da zaokrugle Kosovo. Oni se uzdaju na pritiske na Srbiju. Briselski sporazum je teško ispunljiv. Dakle, on je bio mnogo bolje smišljen, jer 2013. godine malo ko je smislio da će taj sporazum biti nekakva osnovica za budućnost Srba na KiM.

S obzirom na to da su se za značajne dane za srpski narod događale agresije Kurtijevog režima, Kojčić je rekao da je situacija kao da postoji tajni kabinet koji tempira to:

foto: Kurir televizijqa

- Zasita je situacija kao da postoji tajni kabinet koji na svome zidu ima naše verske i istorijske kalendare. Pa na osnovu toga biraju kada će isporučiti predesdnika, kada će bombardovati, itd. Međutim, s druge strane poltika Aljbina Kurtija nema nikakav sadržaj. Jedini sadržaj je zaokruživanje te umišljene državnosti Kosova, naravno nelegalne. Svakodnevno zastrašuju Srbe. Nekada su to oružane formacije, hapšenja, ali i pucanja na našu decu.

KOJČIĆ JE SPOMENUO PROBLEM KOJI IMAMO SA ZAPADOM U SMISLU CIVILIZACIJE, A NE SAMO POLITIKE: - Postoji veliki problem u civilizacijskom smislu, a ne samo političkom. To je nedostatak temeljnog morala! Odnosno politika dvostrukih standarda. Recimo kada se Ohridski razgovori definišu kao razgovori o normalizaciji, pa šta smo mi to nenormalno uradili u poslednjih 10 godina? Imam utisak da se to otezanje, mislim na albanske sponzore, ima za cilj da nam pokaže da ne mogu da izađu sa Kurtijem na kraj.

Kojčić je rekao da je ideja o liberalizaciji predložena od Evrope, ali da nije bilo glasanja, i da time kaljaju poverenje:

foto: Kurir televizija

- Oni narodu na KiM daju viznu liberalizaciju. Teoretski je to ovako. To je predložila Evropska komisija bez glasanja. To je Evropski Parlament verifikovao, a ako Parlament za nešto služi to je onda da se to parlamentarno raspravi, pa potom i glasa. Dakle, oni to rade bez parlamentarne sesije. Time derogiraju Parlament kao instituciju, obesmišljavaju naše poverenje u evropsku demokratiju!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs