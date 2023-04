KOSOVO ONLAJN: Zahtev Prištine za članstvo neće biti sutra na dnevnom redu Saveta Evrope

BEOGRAD - Zahtev Kosova za prijem u Savet Evrope neće se sutra naći na dnevnom redu sednice Komiteta ministara ove organizacije, saznaje Kosovo onlajn iz diplomatskih izvora.

Prema našim informacijama, na tome da se pitanje članstva Kosova u SE nađe pred Komitetom ministara najviše je insistirala Nemačka, koja navodno traži i vanrednu sednicu Komiteta ministara na kojoj bi se raspravljalo o ovom pitanju i to već za 21. april.

Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić nagovestio je juče da postoje namere da se pitanje aplikacije Prištine posle višemesečne blokade "otkoči" i to baš na 10. godišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma i deceniju čekanja na formiranje Zajednice srpskih opština.

Dačić je juče istakao da postoje informacije da će Komitet ministara Saveta Evrope otpočeti sutra proceduru prijema Kosova u tu instituciju i da, ako se to desi, on neće putovati danas u Strazbur, povodom 20 godina od prijema Srbije u Savet Evrope.

"Kakva je to poruka? To je poniženje i poruka da Kosovo može da radi šta hoće. Ako su te najave tačne ja svakako neću sutra otići u Strazbur", rekao je Dačić i dodao da "u Savet Evrope nikada nije primljeno nešto što nije država", poručio je juče Dačić.

On je dodao da Srbija neće dozvoliti da se njena "konstruktivnost posmatra kao slabost".

"Mi to nećemo dozvoliti. Zar da Kosovo 10 godina posle potpisivanja Briselskog sporazuma i odbacivanja obaveza da formira ZSO, treba da bude nagrađeno otpočinjanjem procedure za njihov prijem. To je takav faul, da je to neoprostivo", rekao je Dačić.

Kako saznajemo, on je, s obzirom na to da se aplikacija Kosova neće sutra naći na dnevnom redu Komiteta ministara SE danas otputovao u Strazbur.

Kurir.rs/Kosovo online