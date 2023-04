"UĆI ĆEMO U KOVITLAC I NEĆEMO ZNATI GDE SU ČIJE GRANICE" Analitičari o eventualnom prijemu tzv. Kosova u Savet Evrope (VIDEO)

Sutra se navršava tačno 10 godina,od kako jepotpisan Briselski sporazum od koga se očekivalo da otvori put normalizaciji odnosa Beograda i Prištine,a glavna ocena je da ni posle toliko vremena nije formirana Zajednica srpskih opština koja je bila ključna tačka sporazuma.

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavljivao je da ZSO krši duh i tekst Ustava kao i da bi njenim formiranjem tzv. Kosovo “postalo nova Bosna".

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su dr. Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo I Nemanja Zavišić iz Centra za drutšvenu stabilnost.

foto: Kurir televizija

- Ne bi me ništa iznenadilo, pa ni to da se Priština nađe u Savetu Evrope, ali to bi zaista bilo suprotno i duhu Evrope i protivno međunarodnim pravilima. Suprotno prvilima, primila bi se tzv. država koja nije priznata od svih i koja nema osnovne postulate državnosti - rekla je Zirojević.

Konstatovala je da se presedan tzv. Kosova već odražava na političku situaciju u Velikoj Britaniji:

- Neke stranke u Velikoj Britaniji koje žele da se otcepe sada se upravo pozivaju taj presedan i kažu: "Ne treba nam referendum, ne treba nam ništa, potrebno je da imamo neku vrstu nasilja koje jedna država vrši nad drugom, što recimo Irska konkretno ima, da bi rekli da smo nezavisni i potrebno je da imamo podršku jednog dela sveta, ne svih." Ako se taj trend nastavi ubrzo ćemo se naći u jednom kovitlacu kada nećemo znati koje su granice koje države.

foto: Kurir televizija

Zavišić je ocenio da bi pruijem tzv. Kosova u Savet bezbednosti bio pokazatelj sa Priština ima odrešene ruke da radi šta god poželi.

- Osim što bi to predstavljalo brutalno kršenje međunartodnog prava, to bi ujedno značilo i da Priština može da radi šta hoće, da ima apsolutno odrešene ruke za sve i da će uvek imati saveznika u političkom zapadu. Situacija je krajnje jasna: Nijedna država koja nije međunarodno priznata, koja nije članica UN, ne može da bude članica Saveta bezbednosti. To nikada u istoriji nije bio slučaj i ovo bi zaista bio jedan presedan u negativnom smislu - kaže Zavišić.

Kurir.rs

