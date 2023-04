"UBISTVO BRAĆE BITIĆI JE OMČA OKO VRATA SRBIJE" Beriša kod Basare: Ne verujem da Guri nije znao šta mu se dešava u jedinici

Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša gostovao je u emisiji "Crveni karton" gde je, između ostalog, govorio i o slučaju braće Bitići, američkih državljana koji su ubijeni tokom NATO agresije na SRJ 1999. godine.

- Taj slučaj je omča oko vrata Republike Srbije jer se radi o Albancima koji su državljani Amerike. Oni su došli sa Transatlantskom brigadom iz Amerike, iskrcali su se u Draču. Učestvovali su u borbi na Košarama, u nekom trenutku su došli s grupom Srba koju su prebacili preko administrativne linije. Tada ih je policija zatekla na području opštine Kuršumlija i dobili su kaznu 15 dana zatvora, a 13. dana su prebačeni na poligon za obuku Žandarmerije kojom je komandovao Guri (Goran Radosavljević, prim. nov), kada su i likvidirani - podsetio je gledaoce Demo Beriša.

foto: AP/Darko Vojinović

Kako kaže, sumnja da tadašnji komandant Žandarmerije nije znao za likvidaciju.

. Čini mi se da je to ciljano bilo da se nanese šteta Srbiji jer Amerikanci nikad neće odustati dok se taj postupak javno ne osudi. Da su bili teroristi, ne bi bili pušteni 13. dana. Moralo se znati ko su oni jer su posedovali određene dokumente. Isto, nemam objašnjenje jer je Guri bio komandant jedinice, zašto je to dozvolio, a ne verujem da nije znao šta mu se događa u jedinici - kaže Beriša.

(VIDEO)

Podsetio je i na slične slučajeve koje su počinile obe strane tokom bombardovanja Jugoslavije.

- Ne znam zašto su posmrtni ostaci Albanaca prebačeni i bačeni u Batajnicu. Mislim da je u pitanju neka služba koja je zloupotrebila oficire MUP. Za to je odgovarao general Đorđević. Ne postoji nikakvo objašnjenje za Volujak kod Kline na Kosovu gde su Srbi bačeni u jamu i zapaljeni, kao ni za Lipljan i još puno toga. Kako to rešiti? Ako su moji sunarodnici mogli da ukinu krvnu osvetu, to je jedan od modela da se porodice žrtava okupe u Beogradu, Prištini, na nekoj livadi i da obe strane dobiju oproštaj - smatra Beriša.

Kurir.rs