"AKO ZAJEDNICA SRPSKIH OPŠTINA NE BUDE IMALA OVU SUŠTINU, SVE JE UZALUD" Boris Bratina: Moj najveći strah je mogućnost sukoba

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar očekuje da će vlada tzv Kosova predstaviti predlog o Zajednici srpskih opština do 2. maja, kada sledi i nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.

Eskobar je rekao da je došlo do napretka u vezi sa pitanjem ZSO i kako je naveo "velike evolucije u stavu Vlade tzv. Kosova, a posebno premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, da prihvati tu zakonsku obavezu".

02:18 U NEDRIMA GAJILI ZMIJU - KOSOVO SRAMOTA EVROPE

A koliko je za žaljenje to što će se dešavati u nedelju na severu Kosova ili da će, kako je to sinoć gostujući na TV Prva, izjavio predsednik Aleksandar Vučić nedelja biti jedan užasan dan za demokratiju i težak dan za srpski narod, dan u kojem će i zvanično biti obeležena sramota Evrope i sveta zbog onoga što su organzovali i što čine.

foto: Kurir tv

Time je započet razgovor u studiju sa nekadašnjim predsednikom izvršnog veća Kosova i Metohije Zoranom Andjelkovićem i prof. Borisom Bratinom sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Bratina ima bojazan da na predstojećim izborimane bude neka ozbiljna provokacija u vidu bombe, ili sl.

- Nešto što bi moglo da bude provokacija koja bi podstakla sukobe, to je moj strah, jer niko to ne želi - započinje razgovor Bratina.

Anđelković se pridružio sagovorniku komentarišući predstojeće "izbore" na kojima Srbi neće prisustvovati.

- Prvo da razjasnimo, oni će nam 2.maja ponuditi floskulu ZSO, a da unutra neće biti njena suština. I onda će da bude da je Kurti ispunio sve uslove, iako ništa neće ispuniti samo ime će biti ZSO. Možete vi da stavite koske u jelo, ali ako nema mesa, nemamo šta tu da jedemo. Ovde je to i suština. Oni to hoće 2. maja. Ja se toga plašim, jer je to jedino od njih očekivano, a ako ZSO nema samoupravu da upravlja svojim obrazovanjem, da funkcioniše zdravstvo u Gračanici, Raniluku, Kosovskoj Mitrovici, a Beograd ne može da finansira, a ako toga nema, to je prevara! - rekao je Anđelković.

foto: Kurir tv

Multietničko društvo koje pominju, nastavlja on, na Zapadu, oni, koji uvode aparthajd.

- Ja razumem Amerikance, crnci nisu ni bili u glasačkom telu, nisu mogli ni u autobuse da ulaze... Srbija mora da učini sve, a da u nedelju nećemo dati povod za njihovu reakciju i zato bi dobili legitimitet od zemalja Kvinte da se krene u neku ozbiljniju akciju. Vidite koliko su oni grupisali vojnih i raznih drugih jedinica. Kada smo mi tražili pomoć, nama nisu pomogli i rekli su da oni nisu policija, a čekaj, sada će da budu policija? Još 1999. godine su oni trebali da budu razoružani - kazao je on.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud