"LEK ZA SVAKU BOLEST POSTOJI U PRIRODI" Smela tvrdnja dr Antonijevića: NE MOŽEMO SE LEČITI PREKO INTERNETA, neophodno je ovo

Izlečenje teških bolesti, poput raka, je dug i težak proces koji zahteva adekvatno lečenje i stručnu pomoć lekara. Međutim, sve češće se na društvenim mrežama, portalima i u medijima pojavljuju naslovi i poruke o alternativnim metodama lečenja, poput čajeva od trava ili presne hrane, koje navodno mogu da izleče karcinom pluća ili grla, ili biljnih preparata koji vraćaju vid.

Ova pojava je opasna pre svega za obolele, koji se često suočavaju sa teškim dijagnozama i pribegavaju pretraživanju simptoma i indikacija po Internetu. Tamo se reklamira kao alternativa baš skoro sve kao lekovi za bolesti čija efikasnost nije dokazana.

Većina ovih alternativnih lekova i preparata uglavnom ne doprinose boljitku pacijenata, iako se često reklamiraju jezičkim smicalicama da nešto potpomaže lečenju ali ne i potpuno dovodi do izlečenja. Istraživanja pokazuju da se više izdvaja sredstava za kupovinu ovakvih lekova nego tradicionalnih. Zbog toga je važno da pacijenti ne pribegavaju samostalnom lečenju putem Interneta, već da se obrate stručnjacima koji će im preporučiti adekvatnu terapiju.

Dr Borislav Antonijević, specijalista ginekologije GAK "Narodni front", gostovao je u jutarnjem programu upozorio je da se ne možemo lečiti preko interneta i da je važno da pacijenti zadrže poverenje u lekare. On takođe ističe da priroda može biti od pomoći u lečenju, ali da je važno imati stručnu pomoć u izboru adekvatne terapije.

- Svako ko kaže ili pomisli da u prirodi ne postoji lek za svaku bolest u grdnoj je zabludi. Svakako sve je oko nas, to je priroda i to je deo prirode. Zašto se plašimo toliko prirode? Jer o njoj znamo veoma malo zato što se plan i program obrazovanja dece u školama nije usresredio na to da deca upoznaju svoju okolinu i ono sa čim se najčešće sreću. To bi bio deo jednog sa dejstva i života sa prirodom - rekao je Antonijević i dodao:

- Ne možemo se lečiti preko interneta. Postavlja se često pitanje da li su pacijenti izgubili veru u lekare? Moje mišljenje je da nisu, bar nisu moji pacijenti. Da li ima nekih kojih su izgubili poverenje, sigurno da ima. Kada imate ovakvu hrpu dezinformacija i informacija gde više ne možete da ih razlikujete. Onog momenta kada neko bude odgovarao za puštanje takvih dezinformacija, tog momenta će i filtracija takvih stvari biti mnogo prisutnija i primerenija. Takođe i sve stvari koje se čuju će biti efikasnije - istakao je Antonijević.

Tvrdnje dr Antonijevića da za svaku bolest postoji lek u prirodi su njegov lični stav, bez naučno utemeljene potvrde iz relevantnih izvora.

