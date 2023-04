PAVIĆEVIĆ ZA KURIR: Milo je gradio "one man show" državu! Dritan je Mocart crnogorske politike

Jakov Milatović na mestu crnogorskog predsednika znači dalji posvećeni rad na unapređivanju i onih formalnih, političkih odnosa između Srbije i Crne Gore. Najavio je da će uz Brisel prvo da poseti Beograd i to je dobra poruka, koju pozdravlja ogromni broj građana Crne Gore, kaže u intervjuu za Kurir Vladimir Pavićević, savetnik potpredsednika vlade Crne Gore.

Jakov Milatović pozitivno govori o Otvorenom Balkanu. Vidite li Crnu Goru uskoro kao članicu te regionalne inicijative?

- Nedavno je Jakov veoma dobro rekao da on zagovara otvoreni, a ne zatvoreni Balkan. U Crnoj Gori takav pristup zagovara većina političara i, što je zanimljivo, takav pristup podržavaju privrednici. Privrednici vrlo dobro vide da je reč o ekonomskoj inicijativi koja svima donosi koristi. Milo je predvodnik pojedinaca i grupa u Crnoj Gori koji su protiv Otvorenog Balkana, ali je to ubedljiva manjina. Zato mislim da niko ne bi trebalo da se iznenadi ukoliko uskoro i Crna Gora pristupi Otvorenom Balkanu.

Kako vidite budućnost Demokratske partije socijalista (DPS)?

- Budućnost Milovog DPS je u opoziciji. Niko s njima ne želi partnerstvo. Nakon predstojećih parlamentarnih izbora DPS će da se prepolovi i biće nerelevantna opcija u crnogorskoj politici. U poslednje dve i po godine Milo ih je svojom sebičnošću bukvalno gurao ka padu i njihov dalji pad je sada nezaustavljiv. Osim ako ne pokrenu realni proces doktrinarne i kadrovske reforme. Ne vidim da tamo ima uslova za tako nešto.

A dalju političku karijeru Mila Đukanovića? Po čemu će istorija pamtiti njegovu vladavinu?

- Istorija će Mila pamtiti po jednoj pokvarenoj politici koju je u dužem periodu sprovodio u Crnoj Gori i po teškom političkom porazu koji je doživeo na kraju svoje karijere. Gradio je "one man show" državu, polovinu svojih građana je tretirao kao neprijatelje države, a glavno obeležje njegove politike bilo je teško pokvarenjaštvo. Proces njegovog punog razvlašćivanja jedno je od najvećih postignuća u istoriji crnogorske politike.

Crnu Goru očekuju parlamentarni izbori. Kakve predizborne, a kakve postizborne koalicije se mogu očekivati?

- Mi smo sada u postđukanovićevskoj eri. Sledi definisanje nove arhitekture političke scene u Crnoj Gori, a njeno ključno obeležje će u narednom periodu biti borba za primat između opcija koje sebe vezuju za ideale velike pobede od 30. avgusta. I to će biti zanimljivo. Moj predlog je da se nakon izbora svi oni udruže, formiraju stabilnu vladu, koja će imati kvalifikovanu većinu u Skupštini Crne Gore, i da DPS ostave kao jedinu opozicionu formaciju. Ako bi uradili tako, onda bismo dodatno učvrstili vrednosti na kojima se Crna Gora razvija nakon 30. avgusta i ja zagovaram takav pristup.

Kako biste ocenili rad vlade premijera Dritana Abazovića?

- Dritan je Mocart crnogorske politike. Pokazao je odvažnost, mudrost i kreativnost kakve u politici odavno nisu viđene. I što je najvažnije - za kratko vreme postigao je izvanredne rezultate. Dritanova i Jokovićeva vlada ostaće upamćena kao jedna od najboljih u istoriji Crne Gore.

O evropskoj perspektivi regiona

EU da pokaže da je politika proširenja živa

Evropska unija uverava Zapadni Balkan da ima evropsku budućnost, Crna Gora se nada da bi baš ona mogla biti sledeća članica... Verujete li da bi države regiona u dogledno vreme mogle da postanu deo EU? I imali li jake EU bez ovog regiona?

- Evropska unija treba konkretnim potezom da pokaže da je politika proširenja EU živa. Pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji mogao bi da bude takav jedan potez i da se onda vidi da je mogućnost članstva zaista otvorena za sve države Zapadnog Balkana. Moj je utisak da veća posvećenost politici proširenja Evropske unije danas postoji u državama Zapadnog Balkana nego u Briselu. Zato je važno da se svi potrudimo i da utičemo da proširenje EU na Zapadni Balkan što pre dođe na agendu EU, i to kao jedna od prioritetnih tačaka. Verujem da je moguće da se to desi, i to u skorije vreme.