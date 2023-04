MINISTARKA VUJOVIĆ POSLALA JASNU PORUKU U SKUPŠTINI: Realizujemo projekte u koje se nije ulagalo 50 godina, saniramo deponije

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović navela je da je važno govoriti o izmenama i dopunama predloga zakona o upravljanju otpadom, i istakla da moramo podvući šta su to sve Vlada Republike Srbije, kao i Ministrastvo za zaštitu životne sredine uradili u prethodnom periodu.

Demokratama bio važniji marketing, od životne sredine

To još nije dovoljno, ali oni koji ništa nisu uradili kada su mogli sramno je da to minimiziraju. Pre svega kada govorimo o kvalitetu vazduha – naravno da postoje gradovi i opštine u kojima se beleži prekomerno zagađenje vazduha i znamo da je to višedecenijski problem u Srbiji. Baš zato što smo svesni tog problema, niko više pre ove vlasti nije uložio u popravljanje kvaliteta vazduha. Pojedine poslanike bih podsetila da ministri koji su njima bliski kada su bili na vlasti, u budžetu su ostavljali nula dinara za pošumljavanje i ozelenjavanje kao jednu od važnih mera za popravljanje kvaliteta vazduha. Iako su ti budžeti bili veliki, ne kao sada, ali ipak značajni, 2011. i 2012. za to je ostavljana nula dinara, ali je zato za marketing je ostavljano preko 500.000 evra. Ova Vlada je odvojila značajna sredstva, za zamenu kotlarnica u javnim ustanovama i individualnim domaćinstvima. Svake godine preko 50 jedinica lokalne samouprave učestvuje u konkursima, trude se da imaju što kvalitetniji projekat i da u svojim opštinama poboljšaju kvalitet vazduha.

foto: Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Čisto okruženje je odgovornost svih nas

Što se tiče divljih deponija i smetlišta, ona je navela da smo za njih ponekad i sami odgovorni.

Apelujem na građane Srbije da vodimo računa o zaštiti životne sredine jer nam je iz dana u dan sve važnija. Mislim da smo puno toga uradili na podizanju svesti i sami sebe pokušavamo da korigujemo i dobro razmišljamo gde ćemo odložiti otpad. Vlada Srbije je odvojila značajna sredstva kako bi obezbedila zelenu infrastrukturu, kako bi svi mogli da razdvajamo otpad i podižemo stopu reciklaža. Takođe, ostavljamo značajna sredstva za zatvaranje nesanitratnih deponija na kojima smo kao društvo preko 50 godina odlagali otpad. Sada ih zatvaramo, rekultivišemo, saniramo, na njima su sada zelene površine, neretko i parkovi i utiču na bolji kvalitet vazduha. U ovom trenutku očekujemo za potpisivanje ugovora za zatvaranje nesanitarne deponije u Rumi, Zrenjaninu, Požegi. Nekoliko izuzetno velikih deponija smo zatvorili. Što je još važnije, radimo na izgradnji regionalnih centgara. Trebalo nam je tri godine da pripremimo dokumentaciju, da vidimo šta je neophodno kako bi taj projekat bio prepoznat od strane Vlade i kako bi se ulagalo u njega.

Vlada Srbije obezbedila velika sredstva, od EBRD čak 150 miliona evra!

Imamo sredstva koje je Republika Srbija obezbedila od EBRD 150 miliona evra za izgradnju regionalnih i reciklažnih centara. Upravo se pregleda dokumentacija da koja će nam reći ko je izabrani izvođač radova na deponiji Kalenić. Očekujem da u narednih mesec i po dva, svi zajedno označimo početak radova tog regionalnog centra koji je jedan od najvećih u Srbiji s obzirom na broj stanovnika oko 500.000 i oko 11 opština koji će gravitirati ka njemu. Nakon toga krećemo u završnu fazu za deponije u Pirotu, Somboru, Užice, Sremska Mitrovica. Paralelno sa tim što zatvaramo nesanitarne deponije, što gradimo regionalne centre, imamo konkurs za čišćenje i uklanjanja smetlišta na šta kao društvo moramo da obratimo pažnju, da lokacije koje jednom očistimo ostaju čiste. Građani moraju da budu korektivni faktor, kao i inspekcija. Nismo mi ti koji ne možemo ni kod koga da odemo na vrata, da mu napišemo kaznu ili da ga zatvorimo. To je ranije bio trend, i zato sada imamo problema i moramo da donosimo izmene i dopune ovog zakona. Brojke i statistika u smislu zatvaranja objekata, privrednih prestupa, krivičnih prijava, govore u prilog tome da ćemo ići kod kod svakoga ko može n a bilo koji način da naruši kvalitete životne sredine. Čućemo mnogo optužbi koje stižu iz klupa poslanika opozicije, ali ja ću vas svaki put podsetiti na ulaganja u ovoj oblati. Ovo nije jednostavan proces, moramo da obezbedimo zelenu infrastrukturu, i višedecenijski problemi ne mogu da se reše u danu, ali mi to želimo što potvrđuju i budžeti koje odvajamo i ulaganja. Svako od vas u svom gradu ili opštini u kome živi da se minimum jedan ekološki projekat završio ili se odvija, to su stvari koje su lako proverljive. Ponavljam, zatvaramo sanitarne deponije zato što su to građani tražili. Linija za separaciju otpada u Pančevo kako će biti pojednostavljena procedura odvajanja otpada, i posle Petrovca na Mlavi, krećemo sa izgradnjom transfer stanice u Smederevu. Volela bih da se na ovome radilo u prošlosti umesto što se ulagalo u marketing, jer bismo sada imali mnogo više dobrih primera.

Promo