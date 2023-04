NEPRIRODNO: Tukli se i za skupštinske klupe, a sad bi da se ujedine protiv vlasti!

Lideri opozicije možda nemaju isti politički pravac, niti se zalažu za iste vrednosti, a neretko se i javno svađaju i optužuju, pa čak i "tuku" oko toga ko će gde sedeti u Skupštini, ali ako treba da se napada predsednik Srbije Aleksandar Vučić, spremni su da preko svega pređu i ujedine se. Tako sada Aleksandar Jovanović Ćuta, poslanik poslaničke grupe "Moramo - zajedno", poziva kompletnu opoziciju da zajedno ruše predsednika.

Teške reči

- Pozivam celu opoziciju da se manemo ko je levo, a ko desno i da sklonimo ove! - poručio je Jovanović.

Nije mu, po svemu sudeći, dugo trebalo da zaboravi na sve razmirice sa ostalim predstavnicima opozicije s kojima se nebrojeno puta i javno usred skupštine svađao. Samo jedan od incidenata zbio se još na prvoj skupštinskoj sednici aktuelnog saziva, kad je zaratio s predstavnicima koalicije NADA, i to ni manje ni više nego zbog mesta u skupštinskim klupama. Pale su tada grube reči sa obe strane, kao i vređanje.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ocenjuje da je uvek zajednička osnova za ujedinjenje opsesija da se sruši Vučić.

- Nebitne su ideološke razlike i lične omraženosti, važno je da Vučića obore s vlasti na izborima ili na ulici, svejedno. To nije novost. To je stari gubitnički obrazac, jer samo učvršćuju uverenje već opredeljenih građana koji su dugo i trajno protiv Vučića. Svi po svaku cenu protiv Vučića ne dopire do značajnog dela populacije koji je politički pasivan, tako da je ovo Ćutino političko soliranje stari pucanj uprazno - smatra Stanković.

Optužbe

Da opozicionari uglavnom ne mogu da funkcionišu u jednoj koloni, pokazalo se nebrojeno puta do sada, te su se takve koalicije raspadale maltene i pre nego što su se sastavile.

Primera radi, samo dan nakon beogradskih izbora spektakularno se raspala koalicija koju su tada napravili lider SSP Dragan Đilas i predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, uz niz međusobnih optužbi za neuspeh na izborima i svađu oko broja odborničkih mandata.

