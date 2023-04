"AKO KOSOVO UĐE U SAVET EVROPE, MOŽEMO OČEKIVATI I DELJENJE BIH, ITALIJE I BELGIJE!" Stručnjaci smatraju da je ovo OPASAN PRESEDAN

Komitet ministara Saveta Evrope je odlučio da pokrene proceduru razmatranja zahteva tzv. Kosova za prijem u organizaciju. Protiv neosnovanog predloga, uz našu zemlju bili su Španija, Rumunija, Kipar, Azerbejdžan, Gruzija, ali i Mađarska iako je ta država priznala nezavisnost tzv. Kosova.

Najveće iznenađenje bile su zemlje koje su bile uzdržane: BiH, Grčka, Slovačka, i Ukrajina. Crna Gora i Moldavija su glasale ZA ovaj predlog. U skladu sa glasanje zahtev Prištine biće prosleđen Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, a prema najavama glasanje za prijem Kosova u SE može se očekivati za oko godinu dana.

Predsednik Srbije danas je govorio o značajnim, dubinskim i suštinskim promenama u spoljnoj politici naše zemlje, koje neće biti tektonske ali će biti suštinske.

foto: EPA/Filip Singer, Shutterstock

Kad je reč o zaokretu u našoj spoljnoj politici, Vučić je naglasio da će u naredne tri nedelje biti gotova strategija po kojoj će biti primenjivan princip reciprociteta odnosno kako neko prema nama tako I mi prema njemu uz akcenat na to da prijateljske zemlje moraju da nam budu ispred drugih, ali i to da ako neko ne poštuje naš teritorijalni integritet, nećemo ni mi njihov, pre svega zbog uzdržanosti Ukrajine, BiH I Moldavije na jučerašnjem glasanju u Savetu Evrope.

Vučić je zaključio da je ovo velika sramota Saveta Evrope, da preglasavanjem neko bude primljen i da se to nikada u istoriji nije dogodilo da se prima međunarodno nepriznata zemlja ili zemlja za koju postoji problem sa teritorijalnim integritetom.

Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo, i Neven Cvetićanin, sa Instituta društvenih nauka i predsednik Foruma za strateške studije, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli ove odluke komitet ministara Saveta Evrope.

- Da uprostimo to je država koja ne postoji. Za svaku međunarodnu organizaciju potrebno je da država bude priznata, a to znači da je priznaju UN ili u krajnjem slučaju da ima međunarodni priznati suverenitet odnosno da ima granice i sređenu situaciju za teritorijalni integritet. Ovde nema jer prvenstvo nema saglasnosti Srbije i što ih manjina svetskih zemalja. Onda isto što je prekinuto je da se glasalo jednoglasno. Dakle primili su državu, koja nije država, da aplicira. Ovo je jako opasan presedan jer je ovo jedna zemlja koja je u Evropi. Mi smo imali slučaj Kipra, ali koji je ušao u celini. Dok ovde to nije slučaj, Srbija je ušla cela u Savet Evrope sa Kosovom, a sada oni hoće da odvoje teritoriju - rekla je Zirojević i dodala:

foto: Kurir televizija

- Mi ćemo videti za godinu dana da li će se stvari promeniti i ja sam gotovo siguran da hoće. Ono što je stvarno opasan presedan je da danas sutra bilo koji deo Evrope koji se otcepi od svoje matične zemlje može isto tako da bude podržan. Bosna i Hercegovina mogu da budu 2 entiteta koja će se prijaviti. Belgija može da se podeli na dva dela, Italija na tri.

- Suština je da Priština malo po malo prilazi međunarodnim organizacijama i sad je pitanje šta Srbija može da uradi osim lobiranja. Očekivalo se da će Mađarska da bude uzdržana, a ona je bila protiv prijema. Mađarska gleda svoj interes. Kada gledamo rat u Ukrajini, Mađarska se postavila tako da ona ima svoj izdvojen glas i ona se bori za svoj izdvojen glas unutar EU i NATO-a. Dakle, ovakav glas ne znači da će Mađarska da izađe iz EU ili NATO-a ili da će da otprizna Kosovom, već je ovo uradila iz sopstvenog interesa da pokaže da ima izdvojen glas. To je kao na sastanku kompanija kada neko ima svoj interes i kaže svom šefu "poštujem vas i kompaniju, ali imam svoje mišljenje, da bi promenio svoje mišljenje ponudi mi to i to" - rekao je Cvetićanin i dodao:

foto: Kurir televizija

- Sada da pričamo objektivno i da ne pričamo bajke, Priština ima moćne saveznike. Sve ovo u Savetu Evrope je jedna pokazna vežba. Mi u Srbiji moramo da znamo sa čim se suočavamo. Svi oni koji misle da sutra moramo da krenemo na Kosovo, ali moramo da budemo svesni koje su sile na strani Prištine.

