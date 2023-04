KNJAZ MILOŠ REKAO JEDNU STVAR O SRBIJI KOJA JE AKTUELNA I DANAS?! Istoričar: Saveznici su ponekad radili i protiv naših interesa

Da li će glasanje pojedinih zemalja za prijem takozvanog Kosova u Savet Evrope dovesti do promena u spoljnoj politici Srbije? "Nećemo sami sebi seći nogu, ali ubuduće ćemo više voditi računa o pravim prijateljima", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da mora da se zna da prijateljske zemlje moraju da nam budu ispred drugih rekao je predsednik. Kako su se kroz istorija stvarala savezništva i na koga je Srbija mogla da računa u najtežim trenucima u svojoj istoriji govorili su gosti emisije Puls Srbije Branko Radun, politički analitičar i Milan Gulić, istoričar.

foto: Kurir televizija

- Situacija nije dobra za nas, ali to nije nešto novo niti neočekivano. Možda su ove zemlje koje nisu glasale za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope poput Mađarske najveće iznenađenje, kao i još neke države koje su bile uzdržavne. Jasno je da je to politika Vašingtona i NATOa. Bilo bi zanimljivo kako bi glasanje izgledalo da nema tog lobiranja i pritisaka. Evropska Unija nije jednoglasna u politici prema Kosovu - rekao je Radun.

Gulić je konstatovao da nas istorija uči da se savezništva uvek sklapaju iz interesa, a ne iz ljubavi.

foto: Kurir televizija

- Ukoliko bismo dalje išli u prošlost, mogao bih da kažem nešto što je manje više opšte poznato, a to je da u međunarodnim odnosima nema ljubavi. Tu nema mesta za intimna osećanja kao u slučaju mog četvorogodišnjeg sina koji iz neobjašnjivih razloga voli Katar - rekao je Gulić i dodao:

- Postoje samo interesi u najširem smislu, kratkoročni i dugoročni. Srbija je kroz istoriju imala tradicionalne saveznike, koji su ponekad u istoriji podržavali stavove koji ne idu u prilog Srbiji. Recimo Rusija. I obrnuto imamo one koji tradicionalno nisu naši saveznici, ali to budu u pojedinim slučajevima poput Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije. Naprosto ta savezništva ne proističu ni iz kakve ljubavi ili bliskosti, slovenske, evropske ili neke druge.

Radun smatra da žaljenje na velike sile zbog politike prema Srbiji nije produktivno i naveo jedan primer iz istorije kada je Knjaz Miloš rekao jednu stvar na ovu temu uredniku prvih srpskih novina koje su izlazile u njegovo vreme.

05:38 KNJAZ MILOŠ REKAO JEDNU STVAR O SRBIJI KOJA JE AKTUELNA I DANAS?! Istoričar: Saveznici su ponekad radili i protiv naših interesa

- Prvi srpski medij se zvao Novine Serbske. Glavni urednik Davidović stalno se u tekstovima žalio na odnos velikih sila prema Srbiji. On je pisao neke protestne tekstove zašto nas Rusi ne podržavaju ili zašto nas Beč gura ili protiv Turske. Knjaz Miloš ga je pitao zašto on to piše, a ovaj mu je odgovorio zato što je to istina. Knjaz Miloš mu je rekao da smo mi suviše mali da bismo sebi priuštili da govorimo istinu kao i da će ići preko nekih kanala do tih država, Nemačke, Francuske, Rusije i onda će oni pomisliti da smo protiv njih i da se nešto inatimo - rekao je Radun.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud