MINISTAR MALI O MORAVSKOM KORIDORU: Svaki novi kilometar puta je važan! Svako dato obećanje, ispunili smo u dinar i u dan

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je svaki novi kilometar puta važan za život svih u zemlji. Kako je dodao, ovaj digitalni put, ne samo da je poseban sam po sebi, već je u pitanju put, veći od ostalih puteva u Srbiji.

- Preko pola miliona ljudi živi oko tog auto-puta. Taj put gura privredu napred, ceo deo Srbije postaje atraktivniji. Dolaze fabrike, i to je model ekonomske politike. Znate li koliko se auto-puteva izgradilo do 2012. Oko pet stotina i nešto kilometara... A danas, mi smo izgradili preko četiri stotine kilometara. I ništa tu nije slučajno. Ceo konvept ekonomske politike zasniva se na rastu, penzija, plata, ekonomije... Zato se borimo za svaku investiciju. Mi od nijedne investicije, puta, kilometara, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, škola, bolnica, mi uprkos krizi nismo odustali - rekao je Mali gostujući u sinoćnjem Hit tvitu.

Svako obećanje koje smo dali, ispunili smo u dinar i u dan, napomenuo je ministar finansija.

- Nama je osnovni motiv taj, da ko da najbolju ponudu, taj i radi. nama su Kinezi dosta radili, pa su hteli Amerikanci, i mi smo rekli da će najbolja ponuda pobediti. Srbija je postala atraktovna za investicije, imamo fabrike, nova radna mesta. Investitori žele da dođu ovde... metro rade Kinezi i Francuzi... Aerodrom je prelep, tri puta smo povećali kapacitet. Ne želi8mo da zavisimo ni od koga, ali ćemo da vidimo ko šta nudi i da imamo dobre odnose - napomenuo je Mali.

Govoreći o putu prema Požegi, Mali ističe da je normalno da se dešavaju kašnjenja. - Imali smo situaciju sa eksproprijacijom. Očekujem da će, ako ne do kraja ove, početkom naredne godine, to biti završeno - naveo je.

- 50 godina se čeka na izgradnju železnice, i sada je problem ako sam ja slikao Vučića. Pa meni je zadovoljstvo da ga slikam - rekao je Mali.

Prokop će biti završen, i to mi je bitno da kažem, rekao je ministar, pa dodao:

Nije lako, i dok god budem mogao da slikam predsednika, ja ću to učiniti. Mi živimo za te stvari, za te projekte, i da ih građani koriste - kaže Mali.

Ministar je potom dodao da je BDP prošle godine bio preko 60 milijardi evra, a ove godine biće 68 milijardi.

- Imaćemo više za puteve, bolnice, kanalizaciju, fabrike, veće plate, penzije, uprkos velikoj ekonomskoj krizi imamo najslabiju stopu nezaposlenosti - objašnjava ministar Mali.

Ministar je potom najavio još tri velika projekta koja će uskoro biti realizovana.

Dragoslav Bokan je dodao da su početak 80ih godina 20 veka, obeležila dva događaja, gde je jedan železnica, a druga priznavanje monarhije.

- Železnica je najviše pominjana... I Karađorđevići su govorili o tome. Moj dobar prijatelj Marko Živković koji je napisao "Srpsku knjigu snova" pričao je o imaginarijumu i argumentarijumu, objasnivši da su ljudi skloniji imaginarijumu... - rekao je Bokan.

- I ove godine, kada bude napravljena železnica, u zidovima biće uklesani oni brojevi koje pamtimo. Upotpunili smo uslove svih uslova za državu - dodao je Bokan.

Igor Simić se dotakao Srba na KiM, ističući da se oni raduju svakom radu u centralnoj Srbiji.

- Kula Beograd, voz Soko... Mi koji ovde dođemo s vremena na vreme, vidimo koliko sve napreduje. Jer, koliko god zemlja napreduje, mi ćemo imati bolje uslove. Da nije sprovedena fiskalna konsolidacija, jake ekonomije, ne bi bilo moguće da se Srbima na KiM pomogne ovoliko koliko se pomaže - rekao je Simić.

Najglasniji koji napadaju Vučića i vlast, ni ne žive na KiM, nije primereno da o par ljudi govorim u ovako gledanoj emisiji, dodao je Simnić, dotičući se svakodnevnih napada na državu, Vučića i njegovu porodicu.

- U Kosovskoj Mitrovici se završava bolnica, gradi se zgrada univerziteta, putevi, stambene jedinice za raseljena lica, mlade bračne parove. Kako Srbija napreduje u centralnoj Srbiji, tako je i na KiM. Da svega toga nema, ne bi bilo ni Srba na KiM - objašnjava Simić.

Srbija pre 2012. godine bila je na kolenima, nastavlja Simić.

Bokan je istakao da je Srbija dugo vremena bila prinuđena da pristaje na napade sa svih strana, nereciprocitet i ćutali smo, a sada ulazimo u žešću liniju, gde kosristimo realnu politiku.

- Srbija pokazuje da je nesvrstana i svoja. Ti koji smatraju da ne biti protiv Rusije jeste stajanje uz njih, to nije tačno. Kina je dobro uradila, oni poštuju međunarodno pravo, i glasaju za Ukrajinu da bi održali odnose. Mi velikim silama ne možemod a naredimo, ali možemo da uvedemo novu fazu srpske spoljne politike. Njih uznemirava objektivnost, pravda, da mi ne ćutimo kada nas udaraju mučki ispod pojasa... Te zemlje koje su se oduprle pritiscima, oni su pritiskani da urade ono što su zemlje koje su bile tobože uzdržane - rekao je Bokan.

Bokan je naveo da Srbija u budućnosti može da ima ruske, američke i mnoge druge banke, zahvaljujući pametnoj politici naše zemlje.

- Ne dopuštamo da pređemo na samo jednu stranu. Naš kompas ima sever, jug, istok i zapad. Mi pripadamo "beloj hronici" zahvaljujući našim stavovima. Te manje zemlje moraju da shvate da nad nama ne mogu da se iživljavaju - objašnjava Bokan, pa dodaje:

- Mi moramo da se postavimo realno, kada je u pitanju Crna Gora. Makar da budu nesvrstani. Ne moraju baš da deluju kao kolonija, koja reaguje na namig Kvinte - dodao je Bokan.

Simić kaže da kod Srba na KiM najnovija dešavanja izazivaju gnev, bes i razočarenje, posebno situacija oko mosta, kao i kontejner izbori na kojima je učestvovalo 11 Srba, od 43.000 koliko ih je na spisku bilo.

- Okolnosti, kada je u pitanju Mitrovački most jesu složene. To je simbol opstanka, bedema, jedinstva, i samo Srbi mogu da govore o tome. Desilo se više od 1.000 etnički motivisanih napada, od 1999. godine. Sloboda Srba na KiM je izgrađena i plaćena krvlju na tom Mitrovačkom mostu. I otvaranje može da se da samo od strane Srba. Jer tu slobodu koju danas osećamo smo skupo platili. Mi smo uspeli da sačuvamo jedinu urbanu sredinu, i ne damo je... - naveo je on.

Simić otvaranje Mitrovačkog mosta ocenjuje kao još jedan vid uznemiravanja našeg naroda.

- To je namera Kurtija da ostvari svoj dugogidišnji cilj. Ono što možemo da vidimo na terenu je ćutanje Međunarodne zajendice.... To minira život svih ljudi koji žive tamo. Mi apelujemo na sve predstavnike koji treba da se bave bezbednošću, da ne dozvole nasilno otvaranje, jer to može da ima dalekosežne posledice - rekao je Simić.

Kurti želi Kosovo bez Srba, napomenuo je Simić.

- Oni maltretiraju Srbe, pucaju civilima, udaraju ih, maltretiraju.... I tu niko ne reaguje, nemamo reakciju međunarodne zajednice, nego govore da se obe strane primire. Kako da se primire desetine Srba koji bez dokaza borave u njihovim kazamatima? Dakle, činjenica jeste da na prostoru KiM ostaju ljudi koji neće da odu, oni najhrabriji... Oni kažu da su to najluđi, ali ne, oni žele da čuvaju to za svoju decu - priča Simić.

Govoreći o nedavnom gostovanju zajedno sa Vukom Jeremićem, Simić kaže da niko nikada ne treba da uzima u razmatranje stvari koje govori Jeremić.

- Kakve savete Jeremić želi da da Vučiću? Njemu su albanski mediji na naslovnim stranama zahvaljuvali... Šta reći na to? Borko Stefanović je potpisivao pregovore gde su Srbi morali da vade kosovske lične karte, da budemo stranci u sopstvenoj kući... priznanje diploma, ličnih karata... Srbi nemaju kratkoročno pamćenje... - dodao je Simić.

Siguran sam da će Vučić 2. maja da nastavi da se bori za naše interese, kako zna i kako može, rekao je Simić.

Mali je istakao da Srbija veliku zahvalnost duguje zemljama koje su sutale uz Srbiju, a posebna zahvalnost ide Mađarskoj, kao i Orbanu koju je uprkos svih pritisaka stao uz nas.

- Sada znamo ko su nam prijatelji, i znaćemo kako da se ponašamo. Nije to velika promena au spoljnoj politici zemlje, ali je to jednostavno odnos ponašanja u nešto dugačijem smislu. Što se Otvorenog Balkana tiče neće biti posledica, jer je u interrsu svih zemalja da uđu u taj posao. Ideja inicijative je da krpz gledanje u budućnost, naši građani više rade, da prošlost ostavimo iza sebe i da gledamo u budućnost. Čuli smo poruke iz Crne Gore, da žele da postanu deo inicijative, i nadam se da će to uraditi i BiH - rekao je Mali, pa dodao:

- Važno je da ste veći, jači, stabilniji... Da li je to kriza, kao korona, da li su to veće penzijem, da gradimo fabrike, dobro je da nas ima. Učinićemo sve da ta inicijativa uspe, a već sad uspeva... Već imamo sertifikate... Veterinasrske, radne dozvole, ulazak sa ličnim kartama. ideja je da ekonomija pokrene ceo region. Ovi, kontejner izbori na Severu Kosova pokazali su da Srbi mogu da budu snažni i jedinstveni i da mogu da prođu kroz brojne izazove. Moja poruka je da će SRbija uvek biti uz braću i sestre. Šaljem i podršku Vučiću, i molim građane da mu damo podršku - priča Mali.

Gosti emisije su uz Sinišu Malog bili i Igor Simić, potpredsednik Srpske liste i Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju.

Kurir.rs/TV Pink